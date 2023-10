Recensione scrivania FlexiSpot E7 Pro: un altro modo di lavorare

La E7 Pro è una scrivania dotata di due motori elettrici , un design molto sobrio e una qualità percepita molto alta. Di contro, però, ha un prezzo elevato. Se, tuttavia, confrontiamo tale prezzo con quello di prodotti di concorrenti più famosi, allora scopriamo che, in realtà, non è assolutamente fuori mercato.

Una scrivania motorizzata , in casi del genere, è la soluzione: ci permette di lavorare un po' in piedi e un po' seduti , senza dover cambiare postazione, né dover compiere strane e complicate manovre. La scrivania fa tutto da sola, basta premere un tasto .

Chiunque usi uno smartwatch recente, e faccia un lavoro sedentario , prima o poi mentre lavora sente una vibrazione al polso. E' l'orologio, che lo invita a fare un po' di movimento perché ha rilevato un periodo di inattività troppo lungo. In casi del genere, se l'utente-lavoratore non può staccare neanche per un momento, finisce per continuare a stare seduto e ciò non fa affatto bene alla schiena , alle gambe , al collo e, in generale, nemmeno al metabolismo .

FlexiSpot E7 Pro è una scrivania motorizzata che permette di regolare il piano di lavoro da un'altezza minima di 63,5 centimetri ad un massimo di 129 centimetri . Questo permette a chiunque di trovare l'altezza giusta, anche in relazione alla sedia utilizzata, ma consente anche di fare qualcosa che con le scrivanie normali non si può fare: lavorare in piedi.

A lavoro finito FlexiSpot si presenta come una scrivania dal design estremamente pulito , senza nessun "eccesso da gaming" tipico di molti prodotti concorrenti. La scrivania è solida , non traballa e non mostra alcun segno di cedimento. La silenziosità e scorrevolezza delle due gambe motorizzate, poi, confermano che si tratta di un progetto ben studiato, realizzato con buoni materiali.

L'ultimo pezzo che compone la scrivania è il passacavi inferiore , da avvitare sotto la tavola scelta. Questo pezzo è l'unico che, nel modello in prova, ha creato qualche problema: a differenza di tutti gli altri pezzi da avvitare, infatti, il passacavi non aveva gli inviti già segnati sulla tavola. Una piccola sbavatura rispetto ad un progetto che, complessivamente, non mostra altri difetti. Persino le istruzioni in italiano, pur non essendo perfette, sono risultate semplici da capire e coerenti.

FlexiSpot E7 Pro è composta dalla struttura metallica di larghezza variabile , da 110 a 190 centimetri, sulla quale si monta il piano di lavoro scelto tra una lunga serie di opzioni, differenti per materiale e dimensioni. Al piano di lavoro viene avvitato un piccolo pannello di controllo , con 7 tasti che permettono di alzare e abbassare la scrivania e di memorizzare fino a 4 posizioni in totale.

La prima cosa che si nota quando si riceve il pacco contenente dal scrivania E7 Pro (che FlexiSpot manda dal suo centro logistico in Germania) è il peso : inizialmente sembra eccessivo, non si capisce per quale motivo la scrivania pesi così tanto. Lo si capisce quando si apre la confezione e la si inizia a montare.

Numerosi gli accessori disponibili per la scrivania, dai passacavi alle multiprese, ai cassettini scorrevoli da installare sotto il piano di lavoro. Ma anche porta case per il PC desktop, sedie da ufficio, supporti per il monitor, alzatine e molto altro.

In alcuni casi si tratta di legno massiccio, in altri di MDF impiallacciato o resina. I prezzi variano, anche molto , in base al materiale scelto.

Noi abbiamo provato la versione con piano in bambù da 160x80x1,9 centimetri, ma sono disponibili anche piani in

Prezzo VOTO: 7

Con una così vasta scelta di piani di lavoro e di accessori, il prezzo finale di FlexiSpot E7 Pro può variare moltissimo. La configurazione da noi provata era quella con struttura nera, tavola in bambù 160x80 e multipresa (tre prese Schuko, una USB-A e una USB-C), con un prezzo finale di 919,97 euro, spedizione inclusa.

Cambiando le ozpioni e gli accessori si può spendere un bel po' di meno, ma anche un bel po' di più. Quasi mille euro per una scrivania da ufficio (o da smart working, se preferite) possono sembrare veramente troppi, ma per valutare un prodotto del genere bisogna fare un ragionamento più complesso.

Innanzitutto bisogna chiedersi se abbiamo bisogno di una scrivania motorizzata. La risposta è no: non è un bisogno, ma dopo averla provata è difficile tornare indietro: i primi giorni è stranissimo lavorare in piedi, ma in meno di una settimana si acquisisce un modo completamente diverso di lavorare, fatto di una naturale alternanza tra posizione eretta e seduta.

I benefici, specialmente se non si è più giovanissimi, si sentono: schiena, collo e gambe ringraziano, ma anche la concentrazione sembra facilitata dal fatto che, anche se non si sta facendo realmente attività fisica, si sta comunque in una posizione attiva, non passiva. Si sta più svegli, insomma, si lavora meglio.

In seconda battuta, poi, ci si deve chiedere se questa scrivania motorizzata vale questo prezzo. In un ambiente da ufficio, dove è richiesta la pulizia e la "serietà" del design e una visibile qualità dei materiali, la risposta è molto probabilmente sì. In un contesto di gioco o d'intrattenimento, invece, la risposta è probabilmente no.

FlexiSpot E7 Pro, infatti, è chiaramente pensata per non sfigurare in un ambiente professionale e, in quell'ambiente, oltre a permetterci di lavorare comodi rappresenta anche un bel mobile, per quanto dal design essenziale. La garanzia di 10 anni, inoltre, è un plus da non sottovalutare.

Infine, precisiamo anche che la E7 Pro è sostanzialmente una scrivania top di gamma, che forse è persino troppo per molti utenti. Sul sito Web ufficiale di FlexiSpot, e persino su Amazon, è possibile trovare altri modelli dello stesso produttore, anch'essi molto validi ma più economici.