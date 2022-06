Red, White & Royal Blue, la nuova commedia romantica di Prime Video

Red, White & Royal Blue, il romanzo di Casey McQuiston bestseller nella classifica del New York Times, diventa un film. La commedia romantica su Prime Video (che mantiene il titolo del libro) sarà diretta dal drammaturgo premiato ai Tony Award Matthew López, che ha anche adattato la sceneggiatura.

López è autore dell’opera teatrale The Inheritance, ma Red, White & Royal Blue è il suo debutto cinematografico. Il film è prodotto dalla Berlanti/Schechter Films di Greg Berlanti e Sarah Schechter, con Michael McGrath. “È stato entusiasmante affidare questa storia alla Berlanti/Schechter, ad Amazon e al nostro audace leader Matthew López e vederli fare scelte intelligenti, coraggiose e ponderate per portarla in vita“, ha commentato McQuiston, il cui romanzo ha vinto le categorie Best Debut e Best Romance of 2019 ai Goodreads Choice Award ed è stato eletto Best Book of the Year da Vogue e Vanity Fair.

La trama di Red, White & Royal Blue

Il protagonista del film è Alex Claremont-Diaz, un giovane messicano-americano carismatico, brillante e di bella presenza, figlio della neoeletta Presidente degli Stati Uniti. Di fatto, quando la madre si insedia alla Casa Bianca l’immagine di Alex diventa oro puro per il marketing della famiglia presidenziale e l’interesse per la sua vita è pari a quello per la Famiglia Reale inglese.

Ma c’è un problema: Alex è da sempre in lotta con il Principe inglese Henry e quando la stampa entra in possesso di una foto che li mostra intenti in una rissa, le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Regno Unito si incrinano. Il piano per limitare i danni? Una finta riappacificazione tra i due giovani rivali e un’amicizia di facciata da mostrare ad arte sui social.

Quella che inizialmente è solo una recita, però, diventa con il tempo qualcosa di più significativo e assolutamente inaspettato per Alex e Henry: una storia d’amore. Questa relazione omosessuale potrebbe complicare la campagna di rielezione della madre di Alex? Avrà un peso politico? O forse l’amore può davvero salvare il mondo?

Il cast di Red, White & Royal Blue

Red, White & Royal Blue riunisce un cast davvero interessante. Taylor Zakhar Perez (già visto in The Kissing Booth 2 & 3 e Minx) e Nicholas Galitzine (famoso per Cinderella e The Craft: Legacy) saranno i protagonisti della commedia romantica.

Recitano nel film anche l’attore nominato agli Emmy Clifton Collins Jr. (Westworld), il vincitore dello Screen Actors Guild Award Stephen Fry (The Dropout), Sarah Shahi (Sex/Life), Rachel Hilson (Winning Time), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) e Akshay Khanna (Polite Society).

Quando esce Red, White & Royal Blue su Prime Video

La commedia romantica sarà ospitata su Prime Video, ma non è ancora possibile sapere quando. Le riprese infatti sono appena iniziate nel Regno Unito, dunque è ragionevole pensare che il debutto del film avverrà nel 2023.