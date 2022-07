RedMagic 7S Pro ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

È arrivato ufficialmente in Italia il nuovo RedMagic 7S Pro, un gaming phone che promette scintille, grazie alle specifiche di cui è dotato. Infatti, l’intento di questo dispositivo è di garantire prestazioni di livello, tenendo d’occhio anche il look, come quasi sempre accade sugli smartphone da gaming che, si sa, tutto sono tranne che sobri.

La serie presenta tre modelli differenti: lo standard "Obsidian" e i superior "Supernova" e "Mercury", che si contraddistinguono per i tagli di memorie superiori e il design leggermente diverso (solo il Mercury). A conti fatti, tutti i telefoni RedMagic 7S Pro sono dei device che presentano schermi grandi e ad alto refresh, un processore targato Qualcomm di ultima generazione e comparti della RAM e dello storage che accontenteranno gli utenti più esigenti. Anche la configurazione fotografica è ben congegnata, così come gli accessori che piacciono ai gamers. Ovviamente, il prezzo dei dispositivi non è basso e si adegua a ciò che il pacchetto tecnico offre.

RedMagic 7S Pro: com’è

Il RedMagic 7S Pro arriva con un generoso schermo AMOLED Full HD+ 20:9 da 6,8 pollici (2.400 x 1.080 pixel), con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. A bordo del device è posizionato il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (Octa Core a 3.2GHz prodotto a 4 nm), coadiuvato dal chip proprietario Red Core 1, e accompagnato da due tagli di memoria, a seconda della variante del telefono: il modello"Obsidian" prevede 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna (UFS 3.1), mentre le varianti "Supernova" e "Mercury" offrono 18 GB LPDDR5 RAM e 512 GB (UFS 3.1).

Come tutti gli smartphone da gaming che si rispettano, anche il RedMagic 7S Pro è dotato di trigger, cioè di pulsanti fisici posizionati sulla scocca. In questo caso si tratta di pulsanti touch, con frequenza di campionamento a ben 520 Hz, in grado di offrire un tempo di risposta di 7,4 millisecondi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, notoriamente non molto importante sui gaming phone, il RedMagic 7S Pro presenta sul retro un obiettivo principale da 64 MP, un grandangolo da 8 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per il selfie è integrata sotto lo schermo ed è da 16 MP.

Il telefono presenta il sensore d’impronte digitali integrato nel pannello, conta su una generosa batteria da 5.000mAh, ha due altoparlanti e il jack audio da 3,5 mm per gli auricolari. Il peso del nuovo telefono della serie RedMagic non è esiguo e corrisponde a ben 235 grammi.

L’interfaccia utente è la proprietaria Redmagic OS 5.5 basata su Android 12 e il telefono è un dual SIM.

Prezzi e disponibilità

Il telefono sarà disponibile per l’acquisto dal 2 agosto in tre varianti differenti. Il modello standard, denominato "Obsidian", con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, sarà in vendita a 779 euro. Le versioni "Supernova" e "Mercury" con a bordo ben 18 GB di RAM e 512 GB di memoria interna avranno un prezzo di 949 euro.