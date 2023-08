Redmi 10, il prezzo crolla: oggi costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Il Redmi 10 è uno degli smartphone lowcost di maggior successo degli ultimi anni di Xiaomi, tanto da convincere il produttore cinese a lanciare una nuova versione aggiornata e potenziata rispetto a quella iniziale. Un dispositivo che mantiene la sua anima lowcost, assicurando allo stesso tempo maggior performance. Uno smartphone che negli ultimi mesi è andato a ruba e che oggi troviamo anche a un super prezzo grazie all’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 32% il prezzo si avvicina ai 100€ facendolo diventare un best buy e uno dei migliori smartphone della sua categoria disponibili sul sito di e-commerce. Se vuoi spendere poco e avere al sicurezza di acquistare un ottimo telefono, questo Redmi 10 fa al caso tuo.

Lo smartphone del colosso cinese risponde perfettamente alle richieste degli utenti: bada molto al sodo lasciando da parte le frivolezze. Schermo di grandi dimensioni con una scorrevolezza elevata, ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50MP e una batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a due giorni. Difficile chiedere di più a un dispositivo che costa così poco. Inoltre, hai anche la garanzia di ricevere aggiornamenti software e di sicurezza.

Redmi 10: scheda tecnica

Il Redmi 10 nella versione 2022 è uno smartphone lowcost con pochi eguali. Dotato di una scheda tecnica equilibrata, si candida a essere la miglior scelta possibile per coloro che sono alla ricerca di un muletto oppure di un telefono che costa poco, ma che assicura tutte le funzionalità principali, dalle chiamate fino alle app di messaggistica.

Partiamo da uno degli elementi che balza subito all’occhio: la quadrupla fotocamera posteriore. Una configurazione che solitamente non si trova nemmeno sui telefoni di fascia superiore. Sul Redmi 10 troviamo una fotocamera principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e poi due sensori da 2MP, uno dedicato alle foto macro e l’altro alla profondità di campo. La fotocamera per i selfie è da 8MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ti supporta in ogni scatto e corregge le piccole imperfezioni.

Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz per una maggiore scorrevolezza quando si utilizzano le app social e i videogame. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto in modo da non consumare troppo la batteria (45Hz quando lo schermo è fisso, 60Hz con lo streaming video e 90Hz con lo scrolling e i giochi). Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G88 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottime componenti che assicurano le giuste performance.

Grazie alla batteria da 5000mAh arrivi a fine giornata senza troppi patemi e la ricarica rapida ti aiuta a trovare dell’autonomia extra in breve tempo quando hai lo smartphone scarico. Presente anche il chip NFC per effettuare i pagamenti in modalità contactless senza tirare fuori la carta di credito. Insomma, un dispositivo completo sotto ogni punto di vista.

Redmi 10: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo eccezionale per il Redmi 10. Oggi lo troviamo in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 123,31€, con uno sconto del 32%. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso fatto registrare negli ultimi mesi ed è una delle migliori offerte attive in questi giorni per uno smartphone lowcost. Difficile trovare un dispositivo di pari valore allo stesso costo. La spedizione viene curata dal sito di e-commerce e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni dall’acquisto. Approfittatene subito.

