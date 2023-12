Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da regalare a Natale: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Redmi Note 11 Pro Plus è in offerta con uno sconto eccezionale del 40% e approfitti di un super prezzo. Ecco quanto costa e le caratteristiche.

Il tempo sta per scadere. Manca sempre meno al Natale e oramai è una corsa contro il tempo per trovare gli ultimi regali. Se non sai cosa regalare ad amici, parenti o al tuo partner, fortunatamente c’è Amazon che viene in tuo soccorso. Lo fa con alcune offerte al minimo storico su alcuni dei prodotti più venduti in questo 2023, anche smartphone. E in questo articolo ti parliamo di una delle migliori promo attive in questo momento per un telefono. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, disponibile oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 40% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Un prezzo davvero speciale da non farsi scappare per nessun motivo. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare qui.

Le caratteristiche del Redmi Note 11 Pro+ lo rendono uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica per capire la bontà del telefono: schermo di grandi dimensioni con refresh rate elevatissimo, fotocamera professionale da 108 MP, processore super prestazionale, batteria a lunghissima durata e soprattutto ricarica ultra rapida (bastano poco più di quindici minuti per avere il 100% di autonomia). Approfittatene subito per riceverlo entro il 25 dicembre.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: offerta, prezzo e sconto Natale Amazon

Prezzo crollato per il Redmi Note 11 Pro Plus. Oggi trovi questo telefono top di gamma a un prezzo di 301,36 euro con uno sconto del 40%. Un risparmio esagerato di quasi 200 euro sul prezzo di listino che lo fa diventare un vero best buy. Hai anche la possibilità di pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva solo in fase di check-out. La spedizione è gestita da Amazon e se l’ordine viene effettuato in giornata la consegna avviene prima del 25 dicembre (controllate accuratamente la data di consegna prima di completare l’acquisto). Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare qui.

Inoltre, come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi acquistarlo adesso, regalarlo a Natale e poi avere tutto il tempo per effettuare il reso gratuito.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: la scheda tecnica

Non esageriamo nel dire che il Redmi Note 11 Pro+ è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma che oggi paghi quanto un medio di gamma. Basta scorrere la scheda tecnica per capire le potenzialità di questo telefono.

Partiamo dallo schermo, il componente che salta immediatamente all’occhio. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e una luminosità che arriva fino a 1.200 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. La modalità lettura rende l’esperienza visiva confortevole e diminuisce l’affaticamento degli occhi. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 Hz per un’esperienza fluida e scorrevole con le app social e i videogame. La potenza è assicurata dal processore MediaTek 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di spazio interno.

Per essere uno smartphone top bisogna avere anche un comparto fotografico dello stesso livello. Non è un caso che nella parte posteriore trovi un sensore principale da 108 megapixel di livello professionale supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16 megapixel. Non manca la modalità notturna che sfrutta l’intelligenza artificiale per scatti luminosi e brillanti anche quando c’è poca luce.

La batteria è da ben 4500mAh e arrivi a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica super rapida Hyper Charge da ben 120W che impiega poco più di quindici minuti per avere il 100% di autonomia. Lo smartphone è dotato anche di un sistema di raffreddamento ad hoc che protegge le componenti interne dalle alte temperature.

Redmi Note 11 Pro Plus