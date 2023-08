Redmi Note 11, a questo prezzo è regalato: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quale migliore occasione di queste vacanze estive per acquistare il nuovo smartphone? Soprattutto se troviamo promo speciali come quella disponibile oggi su Amazon per il Redmi Note 11, uno smartphone lowcost di Xiaomi che abbiamo imparato a conoscere molto bene nell’ultimo periodo ed è stato uno dei più acquistati. E il motivo è molto semplice: un prezzo molto basso che oggi diventa eccezionale grazie all’ottima promo disponibile sul sito di e-commerce. Grazie allo sconto del 40% si approfitta del minimo storico per la versione più "carrozzata", quella con 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, si tratta del classico smartphone lowcost di Redmi che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Ottimo schermo AMOLED con refresh rate elevato per una maggiore scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano, una fotocamera principale da ben 50MP per foto e video in alta risoluzione e anche una batteria da 5000mAh che non guasta mai. Insomma, un telefono affidabile e che non ti tradisce.

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Uno smartphone versatile e con una scheda tecnica molto equilibrata. Il Redmi Note 11 è il classico telefono Xiaomi che assicura ottime prestazioni, senza stare a pensare troppo ai fronzoli.

Partiamo dall’ottimo display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende scorrevole e fluido nell’utilizzo quotidiano. Ampia gamma di colori e tecnologia Sunlight display che lo rende molto leggibile anche sotto la luce del sole. La modalità di lettura 3.0, invece, allevia l’affaticamento degli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Non è fulmineo, ma non mostra rallentamenti con nessuna tipologia di applicazione.

Per essere un telefono lowcost dispone anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un doppio obiettivo da 2MP per le foto macro e per la profondità. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Non manca la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale e il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di avere il massimo dell’autonomia in circa un’ora.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo super scontato per il Redmi Note 11. Oggi troviamo lo smartphone lowcost di Xiaomi in offerta a un prezzo di 149,87€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e acquistandolo oggi risparmi poco più di 100€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

