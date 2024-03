Redmi Note 11S, lo sconto è spaziale: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli affari vanno presi al volo perché capitano quando meno te l’aspetti. E farsi scappare uno smartphone con delle ottime caratteristiche e disponibile con uno sconto del 54% può diventare un grosso errore. E i motivi sono diversi, ma quello principale è uno: trovare uno smartphone a meno di metà prezzo è molto raro. Lo smartphone in questione non è uno qualsiasi, bensì il Redmi Note 11S, dispositivo medio di gamma che oggi trovi allo stesso prezzo di un entry level. Infatti, grazie allo sconto del 54% risparmi più di 160 euro e fai un vero affare.

Il Redmi Note 11S ha tutto quello che cerchi in uno smartphone di questa fascia di prezzo, e anche qualcosa in più. Lo schermo è grande, con una risoluzione elevata e anche molto luminoso. Il processore permette di utilizzare tutte le app che vuoi, ma a risaltare è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da ben 108 megapixel che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale per immagini perfette in qualsiasi situazione. Cosa vuoi chiedere di più a un telefono che costa meno di 150 euro?

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Mai visto a un prezzo così basso. Oggi trovi il Redmi Note 11S in promo speciale a un prezzo di 136,99 euro con uno sconto del 54% che te lo fa pagare meno di metà prezzo. Il risparmio supera i 160 euro e puoi capire abbastanza facilmente che la portata dell’offerta è davvero speciale. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo, quindi lo puoi provare con tutta calma.

La scheda tecnica del Redmi Note 11S

Il Redmi Note 11S è uno smartphone che ti sorprende. E il motivo è semplice. Se ci si sofferma solamente sul prezzo, si può facilmente pensare che si tratta del classico medio di gamma che ha poco da offrire. Invece, questo smartphone Xiaomi vale molto più di quanto lo paghi.

Per capirlo basta semplicemente leggere la scheda tecnica, partendo dal display. Il Redmi Note 11S, infatti, è dotato di uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz. Dotato anche della modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi. La luminosità tocca un picco di 1.000 nit e ti permette di vederlo anche sotto la luce del sole. Ottimo processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico regala grandi soddisfazioni ed è la punta di diamante di questo Redmi Note 11S. A brillare è il sensore principale da ben 108 megapixel con intelligenza artificiale, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un doppio sensore da 2 megapixel per le foto macro e per la profondità. La fotocamera selfie è da 16 megapixel.

Lo smartphone non delude nemmeno sotto l’aspetto dell’autonomia. Trovi una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per assicurarti il 100% di autonomia.

