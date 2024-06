Redmi Note 12 4G, con l'offerta Amazon è un vero best buy

Fonte foto: Amazon

Redmi è uno di quei brand che, nel tempo, ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori con smartphone adatti davvero a tutte le esigenze, dai costosissimi top di gamma fino ad arrivare a prodotti per l’utilizzo quotidiano e, chiaramente, dai prezzi più contenuti.

Ed è proprio in questa seconda categoria di dispositivi che l’azienda cinese si è distinta, sviluppando smartphone come il Redmi Note 12 4G, un entry level con una scheda tecnica senza eccessi immaginato per gli utenti che non hanno particolari esigenze ma vogliono un device di buona qualità da pagare il giusto.

Grazie alle offerte su Amazon, poi, questo dispositivo può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che scende sotto i 130 euro confermandosi come uno dei best buy più interessanti sul mercato.

Redmi Note 12 4G – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB

Redmi Note 12 4G: scheda tecnica

Redmi Note 12 4G ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+(1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione del display un resistentissimo vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 affiancato, in questa specifica offerta, da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Tre le fotocamere a disposizione con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tra le opzioni di connettività non troviamo, naturalmente, il 5G dato che il processore scelto da Redmi non ha un modem compatibile con la rete veloce. Gli utenti potranno comunque navigare con il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Infine questo smartphone è certificato IP53 ed è quindi resistente alla polvere e le gocce d’acqua.

Redmi Note 12 4G: l’offerta su Amazon

Redmi Note 12 Pro 5G è un ottimo entry level, la soluzione perfetta per chi ha bisogno di uno smartphone di buona qualità da utilizzare nelle attività quotidiane ma vuole anche una soluzione che sia economica.

Buona autonomia che, grazie alla batteria piuttosto capiente e al processore poco energivoro, permette all’utente di superare tranquillamente un giorno di utilizzo (senza esagerare con le app, naturalmente).

Interessante anche il comparto fotografico che, alle giuste condizioni, promette scatti di buona qualità, più che sufficienti per essere caricati sui social.

Il prezzo di listino del Redmi Note 12 4G presso rivenditori di terze parti è di 182 euro ma, grazie alle offerte di Amazon, si scende a 129 euro (-29%, -53 euro) e uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo smartphone.

Redmi Note 12 4G – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB