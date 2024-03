Redmi Note 12 Pro, l’offerta è strepitosa: minimo storico

Fonte foto: Xiaomi Redmi

La Festa delle Offerte di Primavera è oramai terminata da un paio di giorni, ma come sempre le promo su Amazon durano tutto l’anno e la possibilità di fare un ottimo affare è sempre dietro l’angolo. Bisogna solamente essere bravi nell’approfittarne velocemente prima che termini. Tra queste promo eccezionali troviamo anche il Redmi Note 12 Pro, telefono che si posiziona in quella particolare fascia di prezzo tra i top e i medio di gamma sempre più ambita e ricercata dagli utenti. L’offerta è molto chiara: grazie allo sconto del 31% presente in pagina approfitti del minimo storico e risparmi poco più di 110 euro sul prezzo di listino. Pagare 250 euro (circa) per uno smartphone di questo genere è un vero affare.

Il motivo è semplice: la scheda tecnica è superiore a quanto lo paghi. Basta poco per capirlo: processore Snapdragon che assicura prestazioni top con ogni applicazione, batteria a lunghissima durata e soprattutto un comparto fotografico da top di gamma grazie alla fotocamera principale da 108 megapixel. Cosa volere di più da un telefono con questo prezzo? Approfittane subito e non perdere questa occasione.

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro in promo speciale con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 257 euro. Per questa versione dello smartphone si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e un prezzo addirittura più basso della Festa delle Offerte di Primavera. Il risparmio è di poco superiore ai 110 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso hai ben 30 giorni.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Il rapporto qualità-prezzo di questo Redmi Note 12 Pro è davvero eccezionale e lo dimostra l’ottima scheda tecnica. Le scelte effettuate da Redmi sono tutte vincenti, a partire dall’ottimo processore AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD che rende ogni immagine più viva. Lo schermo ha un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano e protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 732G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tutte le applicazioni che vuoi e salvare video, foto e documenti di lavoro.

A proposito di video e immagini, il comparto fotografico del Redmi Note 12 Pro è davvero interessante. Il merito è della fotocamera principale da 108 megapixel di livello professionale e presente solitamente solo negli smartphone di livello superiore. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel. Xiaomi mette a tua disposizione anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano tanti piccoli aspetti delle foto in tempo reale.

Essendo uno smartphone pensato per la vita di tutti i giorni, la batteria è portentosa grazie a una capienza da 5.000mAh. Con un utilizzo normale la puoi utilizzare fino a due giorni e nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica rapida fino a 67W.

