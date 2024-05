Redmi Note 12 Pro, sconto mai visto prima: a questo prezzo è da comprare subito

Fonte foto: Xiaomi Redmi

C’è una regola non scritta del mondo della tecnologia molto semplice e facilmente applicabile: se vuoi spendere poco per uno smartphone performante devi puntare i modelli usciti sul mercato da almeno un paio di mesi. Meglio ancora se del telefono è disponibile una versione aggiornata: in quel caso il prezzo crolla nel giro di pochissime settimane. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi per il Redmi Note 12 Pro, smartphone top di gamma di Xiaomi disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto top del 35% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Costa meno di 185 euro e diventa un vero best-buy.

Le caratteristiche sono molto interessanti, soprattutto relazionate al prezzo. Schermo grande e con un’ottima fluidità, fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale e una batteria a lunga durata. Esattamente quello che richiedi a un dispositivo di questo genere e a un prezzo alla portata di tutti. Non approfittarne sarebbe un errore clamoroso.

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Eccola l’offerta che non puoi farti scappare per finire al meglio questo mese di maggio e cominciare giugno. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro a un prezzo di 184,90 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di un risparmio che sfiora i 100 euro, un’occasione troppo ghiotta per un telefono così ricercato e acquistato. Infatti, al momento è uno degli smartphone più venduti su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofids presente nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out. Disponibilità immediata e consegna anche in meno di ventiquattro ore.

Redmi Note 12 Pro: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che cerchi in un telefono medio di gamma, a meno di 185 euro. Questa è la sintesi perfetta per presentare il Redmi Note 12 Pro, smartphone di Xiaomi tra i migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo. Per capirlo basta vedere attentamente la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scattante. La modalità lettura assicura un’esperienza di utilizzo simile a quella della carta, con un minor affaticamento degli occhi. La modalità luce solare, invece, lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ottimo il processore: sotto la scocca trovi il MediaTek Dimensity 1080 con modem 5G integrato, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

A fare la differenza rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Un comparto equilibrato e con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Presenti anche le tecnologie avanzate di Xiaomi che permettono di scattare foto iconiche in ogni istante.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con ricarica turbo da 67 W che impiega poco più di 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

