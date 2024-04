Redmi Note 12 Pro Plus, il prezzo è stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Pagare uno smartphone top di gamma (perché di questo parleremo in questo articolo) meno di 300 euro può sembrare impossibile, ma oggi è realtà. E il merito è del Redmi Note 12 Pro Plus, smartphone uscito sul mercato da circa un anno, ma che assicura ancora oggi prestazioni eccezionali e aggiornamenti continui. Il merito di questo super prezzo è di Amazon, che sconta lo smartphone di Xiaomi (Redmi è un’azienda nata sotto l’ombrello del colosso cinese e ne segue la filosofia) di ben il 38%. Il risparmio sfiora i 200 euro e per un telefono del genere si tratta di una super occasione.

Non abbiamo esagerato nel definire il Redmi Note 12 Pro+ uno smartphone top di gamma. Basta pochissimo per capire che si ha tra le mani un vero gioiello. Ad esempio salta subito all’occhio una caratteristica: la fotocamera principale da 200 megapixel che assicura foto straordinarie. La stessa presente su telefoni molto, ma molto più costosi. La qualità delle foto e dei video è davvero elevata ed è un telefono perfetto anche per gli appassionati di fotografia.

Redmi Note 12 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco come cominciare al meglio questo weekend. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro+ in offerta a un prezzo di 288,50 euro, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di consigliato. Il risparmio sfiora i 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. La scelta ideale per chi vuole uno smartphone top, senza spendere cifre enormi.

Redmi Note 12 Pro Plus: la scheda tecnica

Il Redmi Note 12 Pro+ è una vera sorpresa. Tra gli smartphone disponibili nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro è il più completo e versatile. Prestazioni sempre al top, fotocamera principale equivalente a quella degli smartphone premium e una batteria a lunghissima durata e che si ricarica in un lampo. Cosa chiedere di più?

Nell’analizzare la scheda tecnica partiamo dall’elemento che cattura maggiormente l’attenzione: il comparto fotografico. Per il Redmi Note 12 Pro+, Xiaomi ha optato per un sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel. A supporto anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di scattare foto e registrare video ottimi in condizioni complicate, ad esempio quando c’è poca luce. Non mancano gli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale nel correggere le piccole imperfezioni degli scatti e mettono a disposizione dei filtri per rendere le tue foto ancora più speciali.

Per lo schermo, Redmi ha optato per un display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano e per una visione perfetta dei tuoi contenuti preferiti. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica di questo smartphone: la ricarica ultrarapida da 120 W. Per ricaricare la batteria da 5.000 mAh impiega solamente poco più di 15 minuti.

