Redmi Note 12 Pro, l’offerta è spettacolare: prezzo mai visto prima

Redmi Note 12 Pro

Quando si è alla ricerca di uno smartphone con un elevato rapporto qualità-prezzo e con caratteristiche che assicurano prestazioni top in ogni istante, i dispositivi Xiaomi sono una garanzia, ancora di più se prodotti da Redmi. Se a questo ci aggiungi anche l’offerta Amazon che li sconta al minimo storico, ecco che diventano dei best-buy da prendere al volo. Come ad esempio questo Redmi Note 12 Pro disponibile oggi su Amazon in promo a un prezzo stracciato e al minimo storico. Non stiamo esagerando, si tratta di un’offerta veramente eccezionale e che non devi fartela scappare: trovare questo smartphone scontato del 31% è una vera occasione.

Le caratteristiche del Redmi Note 12 Pro sono quelle tipiche di un medio di gamma, solo che oggi lo trovi allo stesso prezzo di uno smartphone lowcost. Dotato di un ottimo schermo Flow AMOLED di fascia alta e con refresh rate fino a 120 Hz, di un processore ad alte prestazioni e di un comparto fotografico che non ti delude in nessuna occasione. Insomma, il classico smartphone Xiaomi dalle prestazioni elevate e dal prezzo alla portata di tutti.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Redmi Note 12 Pro a un prezzo di 197,73 euro con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Per questa versione dello smartphone Xiaomi si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 100 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Il prezzo può trarre in inganno. Il Redmi Note 12 Pro non ha nulla dello smartphone economico, se non, appunto, il prezzo. Per il resto è un vero medio di gamma che assicura prestazioni elevate e foto di alta qualità. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica

Partiamo dall’elemento che spicca maggiormente: lo schermo. Xiaomi ha dotato lo smartphone con un display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e con una luminosità molto elevata. Ottima anche la frequenza di aggiornamento che arriva fino a un massimo di 120 Hz rendendolo più veloce e fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni elevate sono assicurate dalla presenza del processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il Redmi Note 12 Pro non delude nemmeno sotto l’aspetto delle foto. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che assicura video stabilizzati anche quando sei in movimento. A completare il comparto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie da 16 megapixel è pensata appositamente per questa funzione. Non manca il supporto del motore di imaging di Xiaomi che sfrutta potenti algoritmi di intelligenza artificiale per assicurare scatti perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica turbo da 67 W che impiega poco più di mezzora per garantire il 100% di autonomia.

