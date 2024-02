Redmi, questo è lo smartphone da comprare subito grazie allo sconto Amazon

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che abbia un costo alla portata di tutti? Abbiamo quello che state cercando, grazie alla nuova promo disponibile da oggi su Amazon per il Redmi Note 12 Pro. Lo smartphone di Xiaomi è il protagonista di un’ottima offerta sul sito di e-commerce e da oggi puoi acquistarlo con un ottimo sconto del 25% che ti fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Può sembrare un’offerta da poco, ma si tratta di uno sconto considerevole per uno dei migliori smartphone nella sua fascia di prezzo.

Il Redmi Note 12 Pro, infatti, si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, sempre più ricercata dagli utenti e che negli ultimi anni si è pullulata di tantissimi dispositivi. Da Samsung a Oppo, passando per OnePlus tutti cercano di ritagliarsi il loro piccolo spazio. Ma una delle poche che riesce a fare grossi volumi è Xiaomi grazie a telefoni come questo Redmi Note 12 Pro. Uno smartphone dotato di un’ottima scheda tecnica con alcuni componenti da top di gamma, come lo schermo super fluido e la fotocamera principale da 108 megapixel.

Una promo da non farsi scappare. Il Redmi Note 12 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 276,13 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Un ottimo prezzo per uno smartphone che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, è ancora super performante e riceve continuamente gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo. Puoi anche dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi rapidi, meno di ventiquattro ore. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, hai anche il vantaggio di poter effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Non è uno smartphone che si nasconde. Il Redmi Note 12 Pro mette sul piatto tutte le ottime caratteristiche e componenti di cui dispone. A partire dallo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Un display da top di gamma dotato anche della protezione per evitare l’affaticamento degli occhi e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Uno schermo con una visione panoramica e con cui puoi anche vedere contenuti multimediali mentre sei in viaggio. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 732G accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è davvero molto interessante. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un obiettivo per la profondità sempre da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel ed è pensata appositamente per i selfie. Non mancano funzionalità ad hoc nell’app fotocamera per sfruttare al meglio filtri e intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5.000mAh che ti supporta tutto il giorno e con un utilizzo normale riesci a coprire anche 48 ore. La ricarica super rapida da 67W impiega meno di un’ora per farti avere il 100% di autonomia.

