Redmi Note 13, con uno sconto così è un vero best buy

Tra i prodotti più recenti di Redmi ci sono i nuovissimi smartphone della serie Note 13, dispositivi dall’ottimo rapporto qualità prezzo che puntano a coprire un po’ tutte le fasce di mercato.

Il modello più economico è il Redmi Note 13, un telefono con una scheda tecnica semplice e versatile, dove spiccano sicuramente un ottimo display AMOLED, un comparto fotografico più che interessante e una batteria capiente, pensata per assicurare un’ottima autonomia.

Per le prossime ore, con le offerte Amazon, questo device può essere acquistato a poco meno di 200 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero complicato

Redmi Note 13 – MediaTek Dimensity 6080 – Versione 8/128 GB

Redmi Note 13 ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sul display c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Presente, inoltre, la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu; la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, che attesta un basso impatto sugli occhi degli utenti nell’utilizzo dello smartphone; la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, che certifica che il device può autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6080 a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (f/1,7), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e uno per le macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,4).

Tra le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Presente, infine, la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Il Redmi Note 13 può essere considerato a tutti gli effetti come il nuovo best buy del colosso cinese della tecnologia, parliamo di un device che è arrivato sul mercato con un ottimo rapporto qualità prezzo, rivolgendosi a tutti quegli utenti che vogliono uno smartphone 5G con un comparto hardware moderno, ma senza spendere una fortuna.

Il prezzo di listino è di 229 euro, ma con le offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo device a 199,90 euro (-13%, -29,10 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende questo smartphone ancora più interessante.

Redmi Note 13 – MediaTek Dimensity 6080 – Versione 8/128 GB

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.