Redmi Note 13, con lo sconto di Amazon il prezzo crolla per Natale

Siamo entrati nell’ultima settimana prima di Natale e su Amazon si moltiplicano le offerte speciali sui prodotti tech e in particolare sugli smartphone. E da oggi troviamo in offerta speciale proprio uno dei modelli più acquistati in questo 2024: il Redmi Note 13. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile con uno sconto eccezionale del 40% che fa scendere il prezzo sotto i 150 euro e fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Un prezzo che pareggia quello del Black Friday e questo fa capire la bontà della promo. Acquistandolo oggi lo ricevi entro il 25 dicembre e hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per effettuare il reso gratuito. L’offerta perfetta se sei alla ricerca di un telefono economico, ma con un ottimo potenziale.

Per essere uno dei telefoni più venduti dell’anno bisogna avere delle caratteristiche veramente speciali e questo Redmi Note 13 le ha tutte. A partire da uno schermo ampio e con una risoluzione elevata, accompagnato da un comparto fotografico che non lascia nulla al caso, compresa una fotocamera principale da ben 108 megapixel. Scatti e video di livello professionale con uno smartphone che costa meno di 150 euro. Non manca una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Non farti scappare questa offerta esclusiva di Amazon.

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il Redmi Note 13. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 149,99 euro. Il risparmio su quello di listino sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare qualche giorno. Per riceverlo entro Natale lo devi acquistare al più presto. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Redmi Note 13: la scheda tecnica

Lo diciamo subito: il Redmi Note 13 vale molto di più di quanto lo paghi oggi. Un telefono che fa del rapporto qualità-prezzo la sua qualità migliore e che da oggi trovi anche al minimo storico.

Con il Redmi Note 13 Xiaomi ha fatto il solito ottimo lavoro nella fascia degli smartphone lowcost. E la scheda tecnica ce lo dimostra. Il telefono è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido con le app che utilizzi maggiormente. Luminosità che tocca un picco di 1800 nit e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Ottime prestazioni con il processore Snapdragon 685 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Rispetto a quanto potrebbe far pensare il prezzo, lo smartphone ha anche un buon comparto fotografico che si basa su una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da ben 108 megapixel ed si completa ottimamente con la fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e la fotocamera macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Lo smartphone assicura scatti senza perdita di qualità anche con lo zoom 3x e gli algoritmi di intelligenza artificiale correggono istantaneamente le impostazioni principali.

La batteria è da ben 5.000 mAh e arrivi fino a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi utilizzare anche la ricarica rapida fino a 33 W che impiega circa un’ora per arrivare al 100% di autonomia.

