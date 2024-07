Redmi Note 13 Pro, offerta esclusiva su Amazon: il prezzo è abbattuto

Lo smartphone top Xiaomi nella versione 5G è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ottimo, fotocamera da 200 megapixel e batteria a lunghissima durata

L’offerta disponibile oggi per il Redmi Note 13 Pro (versione 5G) è talmente eccezionale che sembra venire direttamente dal Prime Day. Ma in realtà non è così, anche se si tratta di un’esclusiva Amazon, come si intuisce dal badge presente nella pagina prodotto. Andiamo diretti al sodo: oggi trovi lo smartphone top di Xiaomi con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 120 euro sul prezzo di listino e approfittare del minimo storico per questa versione del telefonino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio in pagina. Ti consigliamo di approfittarne subito: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, vista l’eccezionalità dello sconto.

Definire il Redmi Note 13 Pro un medio di gamma è riduttivo. Ha le caratteristiche tipiche di un telefono di fascia superiore, compreso un processore potente e che supporta qualsiasi applicazione. A catturare l’attenzione, però, è la fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura immagini e video perfetti in qualsiasi situazione. E come da buona tradizione Xiaomi è presente anche una batteria a lunga durata e che si ricarica in pochissimo tempo. Insomma, uno smartphone con queste caratteristiche a questo prezzo non è una cosa da tutti i giorni.

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Redmi Note 13 Pro. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 30% e lo paghi 279 euro, con un risparmio di poco superiore ai 120 euro. Per questa versione si tratta anche del minimo storico sul sito di e-commerce, a cui aggiungere tutti i vantaggi riservati da Amazon, tra cui la consegna rapida in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,80 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Insomma, l’offerta perfetta da non farsi scappare.

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Tutte le componenti scelte da Xiaomi per il Redmi Note 13 Pro sono pensate per offrire agli utenti uno smartphone di livello premium, disponibile, però, a un prezzo alla portata di molti. E con la promo di oggi, diventa in assoluto il telefono da acquistare immediatamente.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica e partire dall’ottimo display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e luminosità che tocca un picco di 1.800 nit, il che lo rende anche visibile sotto la luce del sole. L’esperienza quotidiana è eccezionale anche grazie al refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più scorrevole nell’utilizzo quotidiano. Hai a disposizione anche una regolazione professionale per una migliore protezione degli occhi. Parlando di potenza, invece, sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon7s Gen 2 con modem 5G incluso e supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il sistema fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel dotato sia di stabilizzazione ottica dell’immagine sia di stabilizzazione elettronica che rende i video perfetti anche mentre sei in movimento. A completare il reparto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

Chiudiamo con la batteria ad altissima capacità da 5.100mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire anche quarantotto ore. Con la Turbo Ricarica da 67 W hai il 100% di autonomia in poco meno di 45 minuti. Inoltre, lo smartphone sfrutta anche un motore di ricarica intelligente che non rovina la batteria.

