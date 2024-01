Xiaomi, se compri questo smartphone ti regalano lo smartwatch: approfitta subito

Fonte foto: Xiaomi

Per il lancio del Redmi Note 13 Pro+ (avvenuta pochissimi giorni fa), Xiaomi e Amazon ripropongono una promo che ha avuto molto successo qualche mese fa con il lancio dello Xiaomi 13T: regalare insieme all’acquisto dello smartphone un secondo dispositivo di elevata qualità. Con lo Xiaomi 13T la scelta era caduta su un tablet, questa volta chi acquista il Redmi Note 13 Pro Plus riceve in regalo il Redmi Watch 4, smartwatch lanciato sul mercato pochissimi giorni fa e che ha un valore di mercato di quasi 100 euro. Insomma, un bundle da non farsi scappare e che comprende due degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato dal colosso cinese.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Redmi Note 13 Pro Plus si candida a essere già da ora uno dei migliori smartphone della sua fascia di prezzo. Fotocamera professionale da ben 200 megapixel e che al momento trovi solo su telefoni molto più costosi ed è dotata sia di stabilizzatore ottico sia di stabilizzatore elettronico dell’immagine per video e scatti perfetti in qualsiasi situazione. Processore potente, ottimo schermo CrystalRes super fluido e infine una batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica in poco più di 15 minuti. Il Redmi Watch 4, invece, è un orologio intelligente elefante, adatto a qualsiasi situazione e che tiene sotto controllo il tuo stato di salute in tempo reale. Un vero affare da cogliere al volo.

Redmi Note 13 Pro Plus 8/256GB

Redmi Note 13 Pro Plus 12/512GB

Redmi Note 13 Pro+: come funziona la promo con lo smartwatch in regalo

Una promo lancio con bundle come se ne vedono poche su Amazon. Per il lancio del Redmi Note 13 Pro Plus, la versione più potente tra gli smartphone che compongono la nuova gamma di telefoni cinesi, Amazon ha pensato a un’ottima offerta con regalo incluso. Infatti, acquistando il Redmi Note 13 Pro Plus, sia nella versione 8GB di RAM/256GB di memoria interna sia nella versione 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, ottieni in regalo il Redmi Watch 4, smartwatch lanciato da pochissimi giorni e dal valore di mercato di 89 euro.

Per capirci, comprando il Redmi Note 13 Pro+ da 8/256GB lo paghi 449,90€ e ottieni in regalo lo smartwatch. Praticamente è come se ci fosse uno sconto del 17%.

Redmi Note 13 Pro Plus 8/256GB

Redmi Note 13 Pro Plus 8/256GB – nero

Lo stesso vale per la versione da 12/512GB: il prezzo su Amazon è di 499,90 euro e ricevi in più il Redmi Watch 4. In questo caso lo sconto è del 15%. Per entrambi le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Una promo da cogliere al volo e da non farsi sfuggire: difficilmente ricapiterà nei prossimi mesi e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 13 Pro Plus 12/512GB

Redmi Note 13 Pro Plus 12/512GB – nero

Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche

Il Redmi Note 13 Pro+ si candida fin da ora per un posto tra gli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo del 2024. E siamo solamente a metà gennaio.

Stiamo parlando di un dispositivo che è a tutti gli effetti un top di gamma, ma costa molto meno. Lo paghi quanto un buon medio, ma la scheda tecnica ci racconta tutt’altro. A partire dal nuovissimo display AMOLED leggermente curvo da 6,67 pollici e con una risoluzione leggermente migliore al FHD. La qualità dei colori e delle immagini è veramente eccezionale, il tutto condito da una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. La luminosità raggiunge un picco di 1.800 nit, il che rende il telefono visibile anche sotto la luce diretta del sole. Puoi regolare anche lo schermo per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 8/12GB di RAM e 256/512GB di memoria interna.

Redmi si è concentrata anche sul design, rendendo il telefono anche bello da vedere grazie a una cover posteriore completamente ridisegnata. È anche molto più resistente grazie al Corning® Gorilla® Glass Victus e ha ricevuto la certificazione IP68 (resiste anche agli schizzi di acqua).

Uno dei punti forti del dispositivo e che lo rende un vero top di gamma è il comparto fotografico. Trovi un sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine. Un obiettivo di livello professionale e con il quale puoi veramente divertirti. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e per concludere un sensore macro da 2 megapixel. Grazie alle tecnologie Xiaomi, hai a disposizione uno zoom senza perdita 4x e tanti filtri per migliorare le foto.

La batteria da 5000 mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida da 120W impieghi solo 19 minuti per avere il 100% di autonomia. Il lettore per le impronte è nascosto sotto lo schermo e tiene traccia anche della tua frequenza cardiaca.

Per quanto riguarda il Redmi Watch 4, stiamo parlando di un orologio smart con funzionalità avanzatissime e un’ottima scheda tecnica. Schermo da 1,97 pollici, analisi della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio avanzato del sonno e più di 150 modalità sportive tra cui scegliere. La batteria ha un’autonomia di circa 20 giorni.