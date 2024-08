Redmi Note 13 Pro, lo sconto è sconvolgente: prezzo mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se vi dicessimo che la settimana migliore per acquistare uno smartphone top su Amazon a un prezzo stracciato sia quella di Ferragosto ci credereste? Se avete dei dubbi, dovete ricredervi. Su Amazon, infatti, trovate il Redmi Note 13 Pro, ultima versione dello smartphone top dell’azienda cinese, in offerta un prezzo mai visto prima. Il merito è del super sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare quasi 130 euro sul prezzo di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono decisamente superiori.

Per capire la bontà di questa offerta basta vedere la scheda tecnica del Redmi Note 13 Pro. In breve: schermo AMOLED super fluido e con una risoluzione FHD che assicura immagini in altissima definizione. Il processore è una sicurezza, così come i 512 gigabyte di spazio di archiviazione che ti danno la possibilità di installare tutte le app che vuoi. E con la batteria di 5.000mAh copri un’intera giornata senza troppi patemi. Insomma, un computer top a un prezzo veramente stracciato.

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in promo con uno sconto di ben il 32% che fa scendere il prezzo a 266,66 euro, il minimo storico in questo ultimo periodo e miglior prezzo online per questa versione. Il risparmio è di quasi 130 euro rispetto a quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Per la spedizione devi aspettare pochissimo e per fare il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità Redmi all’interno di uno smartphone top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. Se stavate cercando un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Redmi Note 13 Pro è quello che risponde perfettamente alle vostre necessità.

Per il suo top di gamma Redmi ha optato per uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz soprattutto con le app social e i videogame, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca trovo posto l’affidabile processore MediaTek Helio G99 Ultra con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni sempre al top. Puoi espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD fino a 1 terabyte.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Infatti, nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel di livello professionale, lo stesso che trovi in dispositivi molto più costosi. A supporto anche una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera posteriore, invece, è da 16 megapixel. Hai a disposizione anche uno zoom lossless fino a 4x, per foto perfette anche quando scatti da lontano.

Per chiudere trovi una batteria da 5.000mAh a lunga durata e che copre fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Grazie alla turno ricarica fino a 67 W impieghi poco più di 40 minuti per avere il 100% di autonomia.

