Xiaomi, questo è lo smartwatch da comprare oggi: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi

In questi ultimi anni Redmi è un marchio che in Italia è cresciuto a dismisura e lo ha fatto grazie a telefonini con un ottimo rapporto qualità-prezzo e anche grazie alla vicinanza di Xiaomi. Redmi, però, non ha portato nel Bel Paese solo i suoi smartphone lowcost, ma anche orologi smart che seguono la stessa filosofia: ottime componenti e funzionalità, a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. E il Redmi Watch 3 di cui vi parliamo oggi ne è un esempio peculiare.

Si tratta di uno smartwatch versatile e pensato per la vita di tutti i giorni, dotato di funzionalità utilissime per tenere sotto controllo diversi aspetti, dalla salute, al benessere fisico fino agli allenamenti. Un orologio a tutto tondo e che ti permette anche di rispondere alle chiamate utilizzando la tecnologia Bluetooth. La notizia di oggi, però, è l’offerta disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 32% il prezzo scende al minimo di questo ultimo periodo e lo paghi meno di 90 euro. Un prezzo piccolissimo per un orologio che non ti delude e con un design all’avanguardia.

Redmi Watch 3

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Watch 3 in offerta: prezzo e offerta

Lo smartwatch da comprare oggi. Il Redmi Watch è disponibile in offerta lampo su Amazon a un prezzo di 89 euro con uno sconto del 32%. Lo paghi un terzo rispetto a quello di listino e approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Un’occasione unica da non farsi sfuggire per un orologio dalle indubbie qualità. Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettui l’ordine). Come sempre hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Redmi Watch 3

Redmi Watch 3: scheda tecnica e funzionalità

Il Redmi Watch 3 è uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Partiamo da alcune caratteristiche tecniche: schermo di forma rettangolare (che ricorda un po’ l’Apple Watch) da 1,75" e con un’ottima luminosità. Lo schermo è abbastanza grande e hai sempre sott’occhio tutte le informazioni più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati. Hai anche la possibilità di organizzare il display in base alle tue necessità, dando un ordine particolare alle applicazioni. Puoi scegliere tra più di 200 quadranti differenti.

Il Redmi Watch 3 è anche il compagno perfetto per l’attività fisica. Hai a disposizione più di 120 attività fisiche, tra cui tutte quelle più diffuse, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri). Non mancano attività un po’ più particolari come ad esempio lo sci o il canottaggio. Per ogni attività puoi analizzare facilmente tutti i dati raccolti e capire se stai migliorando. Presente anche un chip GNSS di ultima generazione che utilizza i principali sistemi di posizionamento per rilevare la tua posizione in modo preciso e veloce.

Per il monitoraggio della tua salute non mancano le funzionalità ad hoc. I sensori nascosti sotto la cassa tengono sotto controllo ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e ti avvisa quando nota qualche cosa di anomalo o variazioni strane del battito cardiaco. Anche la saturazione dell’ossigeno viene monitorato attivamente e in modo continuo. Non manca il monitoraggio continuo del sonno con un report completo sulle varie fasi del riposo. Se sei troppo stressato, fatti aiutare dagli esercizi di respirazione profonda che aiutano a calmarti. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 12 giorni. Inoltre, collegando l’orologio allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate senza tirare fuori dalla tasca il telefono.

Redmi Watch 3