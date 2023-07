Redmi 12, prezzo shock per lo smartphone lowcost: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Il Prime Day di Amazon è ufficialmente terminato ieri 12 luglio alle ore 23:59, ma oggi Amazon ci dà il buongiorno con un’offerta shock che riguarda il Redmi 12, uno smartphone medio di gamma lanciato sul mercato da pochissime settimane. Lo troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 63% rispetto al prezzo più basso dell’ultimo periodo, e si risparmiano quasi 300€. Insomma, uno sconto che difficilmente si vede su Amazon, soprattutto per uno smartphone da poco lanciato sul mercato. Inoltre, questa promo è un’esclusiva del sito di e-commerce.

Sebbene lo sconto possa far pensare altro, il Redmi 12 è un vero smartphone medio di gamma dotato di componenti di ultima generazione. A partire dal processore MediaTek Helio G88, un chip prestazionale che assicura tutta la potenza di cui abbiamo bisogno. Le versioni che troviamo in offerta sono due e si differenziano per la RAM e lo spazio di archiviazione disponibili. Il primo modello ha 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, il secondo 8GB di RAM e 256GB di memoria. La differenza di prezzo tra le due versioni è di 30€. Molto interessante anche il comparto fotografico impreziosito da un sensore principale da ben 50MP. La batteria è la solita sicurezza da 5000mAh che ti accompagna anche per due giorni. Ecco le caratteristiche e il prezzo del Redmi 12.

Redmi 12: scheda tecnica e caratteristiche

Il prezzo a cui lo troviamo oggi potrebbe farci pensare che il Redmi 12 sia uno smartphone entry level. Nulla di più sbagliato. Il telefono del colosso cinese è a tutti gli effetti un ottimo medio di gamma, disponibile oggi a un prezzo super e con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche.

Partiamo dallo schermo. Il dispositivo ha un display da ben 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz, per un utilizzo più fluido durante la giornata. In questo modo potrai scrollare sui social senza nessun fastidioso freeze. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G88 che assicura prestazioni più che soddisfacenti supportato da 4/8GB di RAM e da 128/256GB di spazio d’archiviazione. Quanto basta per un utilizzo soddisfacente durante la giornata.

Molto interessante anche il comparto fotografico, soprattutto per un device con questo prezzo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con supporto dell’intelligenza artificiale, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie è da 8MP. Un comparto equilibrato e che sfrutta al meglio i poteri dell’AI per scatti e video di ottima qualità in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza problemi. E con un utilizzo normale copri anche due giorni.

Redmi 12: prezzo, offerta, sconto Amazon

Uno sconto esclusivo che ti lascia a bocca aperta. Oggi troviamo il Redmi 12 al suo prezzo più basso di sempre: un’offerta da cogliere al volo per un dispositivo uscito sul mercato da pochissimi giorni. Come già anticipato, sono in offerta le due versioni del Redmi 12 che si differenziano solamente per RAM e spazio d’archiviazione.

Partiamo dal modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Oggi lo troviamo a un prezzo di 179,90€, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio è considerevole: più di 300€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore.

Per la versione con 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione il prezzo sale a 209,90€, con uno sconto del 57%. Anche in questo caso il risparmio rispetto al prezzo più basso dell’ultimo periodo è considerevole e sfiora sempre i 300€. Anche in questo caso la consegna è immediata, bisogna aspettare solamente qualche giorno.

