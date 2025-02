Amazon Alexa: ecco la notizia che tutti aspettavano

La nuova versione di Alexa, potenziata dall’intelligenza artificiale generativa, sta per arrivare. Amazon ha inviato inviti alla stampa americana per un evento che si terrà a New York il 26 febbraio, indicando che il lancio della nuova Amazon Alexa è imminente.

Gli inviti suggeriscono fortemente che l’evento sarà incentrato su Alexa perché mettendo insieme i cinque inviti diversi, si compone proprio la parola “Alexa“.

L’evento, inoltre, vedrà la partecipazione di Panos Panay, ex manager di Microsoft oggi a capo della divisione Amazon Devices & Services, cosa che conferma ulteriormente che l’incontro del 26 febbraio sarà incentrato su Alexa 2.0.

Cosa potrà fare Alexa 2.0

La nuova Alexa sarà in grado di conversare con l’utente e non si limiterà a ricevere comandi singoli. Si passerà da semplici comandi vocali a interazioni più complesse e naturali.

Si prevede che cosa dire ad Alexa diventerà più simile a una conversazione con un assistente personale. La nuova Alexa, inoltre, potrà agire per conto degli utenti senza che questi debbano fornire comandi diretti.

Potrà elaborare comandi più articolati, come “Alexa, spegni tutte le luci della cucina tranne quella del tavolo“, e rispondere a domande su meteo, musica e spettacolo usando algoritmi di intelligenza artificiale generativa.

Per capire meglio cosa si può fare con Alexa 2.0: oltre alle funzioni attuali, come impostare timer, sveglie, accendere e spegnere le luci, la nuova Amazon Alexa potrà fare riassunti delle email, ordinare cibo da asporto e consigliare acquisti su Amazon, basandosi sulla cronologia degli acquisti e sulla navigazione dell’utente.

L’obiettivo è trasformare Alexa in un vero e proprio “agente” personale, in grado di gestire attività complesse.

Ciò sarà possibile perché Amazon sta per cambiare la tecnologia alla base di come funziona Alexa: la nuova versione, al momento nota anche come “Remarkable Alexa“, sarà alimentata da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e sarà in grado di comprendere un linguaggio più naturale e più comandi contemporaneamente.

Amazon prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale della startup Anthropic, in cui ha investito 8 miliardi di dollari, per supportare l’intelligenza artificiale di Alexa 2.0.

Quello che ancora non si sa, invece, è se la nuova Alexa potrà essere utilizzata su tutti i dispositivi Amazon Echo, inclusi i modelli Amazon Echo Show, Amazon Echo Spot, Amazon Echo Pop e Amazon Echo Hub attuali.

Si stima che circa il 10% dei dispositivi Echo esistenti potrebbero non essere compatibili con la nuova versione di Alexa.

Alexa 2.0: è già troppo tardi?

Il progetto di una nuova Alexa è stato annunciato per la prima volta a fine settembre 2023. L’aggiornamento, basato sull’intelligenza artificiale generativa, avrebbe dovuto essere la risposta di Amazon a OpenAI ChatGPT e Google Gemini.

Tuttavia, il lancio ha subito numerosi ritardi a causa di problemi tecnici, in particolare la latenza e la precisione delle risposte. La nuova versione di Alexa richiede una maggiore potenza di calcolo sia sui server di Amazon che sui dispositivi degli utenti.

Inoltre, l’algoritmo non era stato addestrato con un set di dati sufficientemente ampio, compromettendo la qualità delle risposte.

Secondo il Washington Post, la nuova Alexa non sarà una vera e propria IA generativa come ChatGPT o Gemini, ma un sistema che fonde le funzionalità attuali di Alexa con un’intelligenza artificiale più generalista.

Quanto costa Alexa 2.0 al mese non è ancora definito, ma si tratterebbe di una cifra inferiore ai concorrenti come ChatGPT Plus e Google Gemini. Inizialmente, secondo le ipotesi attualmente più accreditate, Amazon non applicherà costi per la nuova Alexa, ma successivamente Alexa 2.0 avrà un costo mensile di 5-10 dollari.

Non è ancora chiaro se Amazon Metis, un chatbot collegato a Remarkable Alexa, sarà parte dello stesso servizio o un servizio separato.

Amazon starebbe puntando molto su questo aggiornamento, che ha un alto potenziale commerciale, dato che Alexa è sempre stata offerta in perdita. L’obiettivo di Amazon è di trasformare la sua base di utenti in clienti paganti.

Secondo un analista di Bank of America, Amazon potrebbe guadagnare circa 600 milioni di dollari all’anno se il 10% degli utenti attivi pagasse 5 dollari al mese per il servizio.

Tuttavia, Amazon prevede di continuare a offrire la versione “Classic Alexa” gratuitamente, interrompendo però l’aggiunta di nuove funzionalità per gli utenti non paganti.