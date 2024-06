Che cos'è Amazon Metis e quando arriva

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Nelle ultime settimane Amazon è di nuovo al centro dei rumor e non solo per la data del prossimo Prime Day, appena ufficializzata (si terrà il 16-17 luglio). Adesso, le indiscrezioni pubblicate da Business Insider, Amazon starebbe lavorando ad un nuovo servizio chiamato “Metis” e collegato alla nuova “Remarkable Alexa“, cioè l’Alexa con i super poteri basati sull’intelligenza artificiale.

Esattamente come la nuova Alexa, però, anche Metis è ancora avvolto da una cortina di fumo impenetrabile: in Amazon hanno le bocche cucite, anche perché proprio dalla coppia Alexa-Metis dovrebbe arrivare un forte rilancio dell’azienda in grado di riportarla a competere con i protagonisti principali del settore delle AI generativa: OpenAI, Microsoft, Google e Anthropic.

Cos’è Metis

Metis era la dea greca della saggezza e dell’intelligenza astuta, figlia di Oceano e Teti. In Amazon, invece, sarebbe un chatbot figlio del modello di linguaggio LLM chiamato “Olympus“. Questo modello, a sua volta, è l’evoluzione molto più potente dell’attuale “Titan“.

Metis, in pratica, sarebbe la risposta di Amazon a OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot, Google GeminiAI e Antrhopic Claude. A differenza di tutti questi chatbot, però , sarebbe dotato di tecnologia Retrieval-Augmented Generation (RAG), cioè della possibilità di aggiornare in tempo reale le informazioni usate per rispondere alle richieste dell’utente.

Tra l’altro questa tecnologia permette di selezionare alcune fonti autorevoli, dalle quali trarre le informazioni necessarie per comporre le risposte alle domande. Ciò, almeno in teoria, riduce i rischi di errori e di “allucinazioni” da parte dell’AI.

Allo stesso tempo, il fatto che il chatbot attinga in tempo reale alle informazioni esterne permetterà ad Amazon di tenere costantemente aggiornate tali informazioni, senza dover addestrare nuovamente la sua AI.

Quando arriva Metis

Quello che ancora non è chiaro, invece, è se Metis e la nuova Alexa saranno due aspetti dello stesso servizio oppure due servizi separati. Sembra che, all’interno di Amazon, i team di sviluppo siano in parte condivisi e questo contribuisce a confondere ulteriormente le carte in tavolo.

Remarkable Alexa dovrebbe arrivare entro settembre e, forse, lo stesso vale anche per Metis. Secondo alcuni dipendenti sentiti nei giorni scorsi da Fortune, però, Amazon sarebbe fortemente indietro nello sviluppo della sua AI per due motivi principali.

Il primo sarebbe la mancanza di un set di dati abbastanza ricco e completo, necessario per allenare gli algoritmi. Il secondo sarebbe la mancanza di GPU per calcolare l’enorme mole di dati necessaria ad addestrare i modelli linguistici.

Nella migliore delle ipotesi, quindi, Amazon Metis e Amazon Remarkable Alexa arriveranno nella seconda metà dell’anno, più o meno insieme alla nuova Apple Intelligence e a ben due anni di distanza da OpenAI ChatGPT e Google GeminiAI (ex Google Bard).

Il problema, però, è che tutti i chatbot già sul mercato erano tutt’altro che perfetti al momento del lancio (Gemini ha addirittura ritirato la funzione per creare immagini, ancora oggi non disponibile), quindi un Chatbot Amazon realmente utile sarà disponibile non prima dell’anno prossimo.