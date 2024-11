Da oltre un anno, per la precisione da fine settembre 2023, si attende la nuova versione di Amazon Alexa ma, come vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi su Libero Tecnologia, il lancio del nuovo servizio è stato rimandato più volte. Adesso, però, sappiamo anche perché Amazon non ha ancora rilasciato “Alexa 2.0“, chiamata anche “Remarkable Alexa” o “Alexa AI“.

Ce lo dice uno scoop di Fortune, che ha messo le mani su alcune mail interne ad Amazon e ha ricostruito gli ultimi 14 mesi di lavoro, e i relativi problemi, del team di sviluppo della nuova Alexa.

Che cos’è Alexa 2.0

Alexa 2.0 sarà la nuova versione, basata sull’AI generativa, di Alexa, l’assistente digitale per la smart home più usato al mondo insieme a Google Assistant. La versione 2.0 permetterà agli utenti di parlare con i dispositivi compatibili usando un linguaggio naturale e non solo comandi secchi.

Potrà inoltre eseguire più comandi collegati tra loro e “fare cose” per l’utente, come prenotare un ristorante o comprare il biglietto per un evento. Potrà anche rispondere a domande generiche dell’utente, anche se non sarà questo il suo focus.

Alexa 2.0 sarà, soprattutto, la versione “plus” e “premium” di Alexa e, per questo, sarà a pagamento. In questo modo Amazon cercherà di portare in attivo questo servizio gratuito che, da quando è nato nel 2014, è sempre stato offerto in perdita.

Alexa 2.0 non è ancora pronta

Secondo quanto appreso da Fortune i problemi che stanno impedendo ad Amazon di lanciare la nuova Alexa sono diversi. Il più grosso, a quanto pare, è la latenza, che causa lentezza: Alexa 2.0 ci mette troppo a rispondere agli utenti, rendendo la conversazione (che è proprio la sua caratteristica principale) nella migliore delle ipotesi fastidiosa, nella peggiore impossibile.

Le risposte date agli utenti, inoltre, non sarebbero ancora soddisfacenti e la causa di questo problema deriverebbe dal fatto che Amazon ha allenato gli algoritmi dietro il servizio con un set di dati non abbastanza grande. Quando si parla di AI, d’altronde, la quantità di dati “digeriti” dagli algoritmi fa sempre la differenza tra il successo e il fallimento.

Sempre secondo Fortune, poi, un altro grande problema della nuova Alexa sarebbe la disponibilità, almeno al lancio, di pochissime skill: a fronte delle oltre 100 mila skill disponibili per la versione attuale, infatti, per Alexa 2.0 sarebbero pronte appena 300 skill di partner terzi. Segno, probabilmente, che lo sviluppo di skill per la nuova Alexa è più complesso e laborioso.

Alexa 2.0: il problema dei dispositivi

C’è, infine, un ulteriore problema che starebbe impedendo ad Amazon di lanciare la nuova Remarkable Alexa: la retrocompatibilità con i dispositivi Echo più vecchi. La nuova versione, infatti, richiede una maggiore potenza non solo ai server di Amazon, ma anche ai dispositivi nelle case degli utenti.

Solo che non tutti i device hanno questa potenza e, di conseguenza, alcuni di loro non potranno far girare la nuova Alexa. Secondo Fortune Amazon ha una stima interna di dispositivi che non funzioneranno pari a circa il 10% di tutti i device Echo effettivamente in funzione, che si traduce in quasi 4 milioni di smart speaker.

Amazon sarebbe intenzionata a risolvere questo problema offrendo ai suoi clienti un corposo sconto per passare ad un Echo di nuova generazione.

Quando arriva Alexa 2.0

Dalle email visionate da Fortune risulterebbe che Amazon aveva fissato almeno 3 date di lancio di Alexa 2.0, tutte saltate. L’ultima sarebbe il 14 novembre scorso.

A questo punto tutto sembra rimandato al 2025, ma con un ulteriore dubbio: visto che tra i problemi ci sarebbe anche quello delle risposte insoddisfacenti, a causa del ristretto set di dati usati per l’allenamento degli algoritmi, non è nemmeno da escludere che tra il lancio in USA e quello globale, in altre lingue, passerà ancora del tempo.