Reolink porta in Italia i suoi prodotti per la sicurezza domestica, espandendo la sua presenza sul mercato globale con l'obiettivo di confermarsi come un'azienda leader del settore

Fonte foto: Reolink

Il settore della sicurezza domestica registra il debutto di un nuovo protagonista: Reolink, azienda attiva in questo segmento di mercato da oltre 16 anni, ha annunciato, questa settimana, il suo debutto sul mercato italiano con il lancio di diversi prodotti e l’obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli ottenuti in altri mercati.

Fabrice Klohoun, Marketing Manager di Reolink, ha così commentato la decisione dell’azienda di espandersi in Italia: "Con una crescente domanda di prodotti di sicurezza affidabili e innovativi, siamo certi che la nostra tecnologia e le nostre soluzioni permetteranno ai privati e alle aziende italiane di salvaguardare ciò che conta di più con tranquillità".

I prodotti Reolink

La gamma di prodotti Reolink comprende diversi opzioni. Tra i dispositivi principali troviamo Argus 4 Pro, una videocamera con risoluzione 4K e campo visivo di 180 gradi oltre che con la possibilità di sfruttare la visione notturna. A disposizione degli utenti c’è anche Argus PT, con sensore 2K e la possibilità di un monitoraggio dell’ambiente a 360°. Questo modello può anche essere abbinato a un pannello solare, per l’utilizzo in esterna, in modo indipendente dalla rete elettrica.

Un altro prodotto con cui Reolink arriva in Europa è E1 Pro. Si tratta di una telecamera di sicurezza per interni, con sensore da 4 Megapixel e possibilità di ruotare di 355 gradi in orizzontale e di 50 gradi in verticale, per offrire una copertura ampia dell’ambiente. C’è anche la visione notturna fino a 12 metri, con 8 LED IR. La telecamera in questione può sfruttare l’audio bidirezionale.

La gamma Reolink include anche Go Ranger PT. Si tratta di una telecamera per esterni, pensata per l’utilizzo in vari contesti, anche lontano da casa (ad esempio in un terreno agricolo). Questa telecamera, infatti, può sfruttare la connettività 3G/4G per connettersi a Internet e, quindi, non richiede la presenza di una rete Wi-Fi. Il modello in questione ha un sensore 4K, LED a infrarossi invisibili e può rilevare animali e persone, con notifiche in tempo reale.

Questi sono i prezzi dei prodotti citati:

Argus 4 Pro – 157,69 euro

– 157,69 euro Argus PT – 119 euro

– 119 euro E1 Pro – 42,49 euro

– 42,49 euro Go Ranger PT – 204,99 euro

I prodotti citati sono solo alcuni esempi. La gamma Reolink, infatti, comprende diverse opzioni dedicate alla Smart Home e alla sicurezza domestica.

Dove acquistare i prodotti Reolink

Il debutto sul mercato italiano di Reolink avviene con una distribuzione capillare dei prodotti dell’azienda, acquistabili tramite il sito ufficiale oltre che presso alcuni rivenditori partner. I prodotti Reolink sono già acquistabili anche tramite Amazon.

Reolink Argus 4 Pro