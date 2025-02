Ricette elettroniche in farmacia, cosa cambia il 15 febbraio

Dal 15 febbraio 2025 la modalità di ricezione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE) subirà delle modifiche in Lombardia.

Per continuare a ricevere il codice della ricetta via SMS o email, sarà necessario attivare esplicitamente il servizio tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o altri canali.

Questo cambiamento è dovuto a disposizioni regionali che mirano a ottimizzare la gestione delle comunicazioni relative alle ricette mediche e, di conseguenza, interessa solo i residenti in Lombardia.

Tuttavia, poiché molte Regioni italiane hanno sviluppato, o stanno sviluppando, un sistema di gestione del FSE simile a quello lombardo, è molto probabile che queste novità a breve verranno introdotte anche altrove.

Ricette online, cosa cambia

La principale novità in Lombardia riguarda la modalità di invio del codice NRE. Fino al 15 febbraio 2025, l’invio del codice tramite SMS o email avveniva in modo automatico per tutti i cittadini.

Da tale data in poi, invece, questo servizio sarà disponibile solo per coloro che avranno espresso esplicitamente il proprio consenso tramite l’attivazione del servizio.

Questa modifica riguarda le ricette elettroniche per farmaci, visite specialistiche e altre prestazioni sanitarie. Non saranno interessate le ricette rosse SSN scritte a mano e le ricette bianche scritte a mano, che non sono disponibili sul FSE.

Per coloro che non attiveranno il servizio, l’alternativa sarà quella di ritirare la ricetta cartacea o il codice NRE direttamente dal medico, oppure visualizzare il codice nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come attivare le notifiche

L’attivazione del servizio di notifica può essere effettuata in diversi modi, sia online che presso sportelli fisici.

Online, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), accedendo al proprio FSE con SPID, CIE o CNS-tessera sanitaria, selezionando Profilo e Impostazioni > Notifiche > Ricette e scegliendo di attivare il servizio tramite SMS o email. È possibile anche modificare le preferenze per le singole tipologie di notifica (SMS, email o nessuna notifica).

In alternativa è possibile attivare le notifiche recandosi presso gli sportelli abilitati delle ASST (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale) di competenza e tramite il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Un altro modo per attivare le notifiche di invio del NRE è recarsi in farmacia e chiederlo al farmacista.

Una volta attivato il servizio, si riceveranno notifiche per le ricette elettroniche e, se lo si sceglie, anche per nuovi documenti caricati sul fascicolo (referti, verbali di pronto soccorso, ecc), modifiche alle deleghe per l’accesso al FSE e aggiornamenti sull’assistenza sanitaria (come revoca o cessazione dell’attività del medico, inviti per screening oncologici, eventi vaccinali).

A cosa serve il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è accessibile tramite SPID, CIE o CNS-tessera sanitaria ed è uno strumento digitale che permette di raccogliere e gestire in modo sicuro la propria storia sanitaria. Al suo interno ci sono tutti i documenti su eventuali ricoveri, prescrizioni mediche e molto, molto altro: