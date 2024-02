Ring Battery Video Doorbell Pro è il nuovo videocitofono smart

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Ring

Ring, l’azienda di proprietà di Amazon specializzata in prodotti per la sicurezza domestica e per la smart home, ha presentato ufficialmente il nuovo Ring Battery Video Doorbell Pro, un videocitofono a batteria già definito dal produttore come “il più avanzato di sempre”.

Molte le novità di questo prodotto, sviluppato per rilevare in maniera ancora più precisa i movimenti nelle zone selezionate, avvertendo l’utente (tramite le notifiche sull’app) solo se necessario e, naturalmente, solo in caso della presenza di qualcuno nelle vicinanze.

Ring Battery Video Doorbell Pro: scheda tecnica

Il motto di Ring è “Succedono tante cose davanti alla tua porta” e mai frase fu più vera, al punto da giustificare l’arrivo sul mercato di questi videocitofoni hi-tech, sviluppati per adattarsi a qualsiasi contesto abitativo e garantire sempre efficienza e sicurezza.

Tra le principali novità di questo modello un nuovo sistema per la rilevazione del movimento che, sfruttando la tecnologia radar per la rilevazione 3D dei movimenti, riesce a captare ogni presenza nei pressi della propria porta di casa, rilevando con precisione solo quei passaggi che potrebbero rappresentare davvero una minaccia per la propria sicurezza.

Grazie alle tecnologie per la vista dall’alto, inoltre, è possibile avere una panoramica dell’area coperta dal videocitofono e ricevere notifiche solo per quella determinata porzione di spazio, con maggiore precisione e maggiore accuratezza nelle rilevazioni.

Col nuovo Ring Battery Video Doorbell Pro migliora anche la qualità video che arriva a 1536p; inoltre sfruttando i nuovi sensori ottici di fascia alta e le funzionalità per l’elaborazione dinamica e per la compressione dell’immagine (che migliorano nettamente i video catturati dalla fotocamera) questo videocitofono promette una resa visiva impeccabile e con una gamma cromatica brillante.

In caso, poi, di condizioni di scarsa illuminazione si può utilizzare la funzione Low-Light Sight che sfrutta al meglio la luce a disposizione a garanzia di riprese di qualità anche nelle ore notturne.

Sul fronte dell’Audio il videocitofono consente, ovviamente, la comunicazione bidirezionale con funzionalità per la cancellazione del rumore.

Infine Battery Video Doorbell Pro è pienamente integrato all’interno dell’ecosistema di Ring e può essere utilizzato insieme ad altri prodotti per la sicurezza domestica dell’azienda di Amazon.

Infine è collegabile a tutti i prodotti compatibili con Alexa, che possono anch’essi ricevere gli avvisi di movimento e visualizzare le immagini catturate dalla telecamera in tempo reale con la funzione Live View. Sugli smart display compatibili, inoltre, è possibile utilizzare i comandi vocali per accedere alle funzioni del dispositivo utilizzando semplicemente la propria voce.

Ring Battery Video Doorbell Pro, prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Ring Battery Video Doorbell Pro potrà essere acquistato a partire da mercoledì 20 marzo sul sito ufficiale, presso alcuni rivenditori selezionati sul territorio nazionale e su Amazon. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 229,99 euro.