Ring Indoor Camera, questa telecamera per interni su Amazon costa pochissimo

Ring Indoor Camera è una telecamera per interni, semplice e funzionale ottima anche per controllare i propri amici a quattro zampe. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Ring

Acquistare una telecamera per interni è diventata ormai una cosa normalissima, con il settore che pullula di prodotti più o meno validi, pronti a soddisfare qualsiasi esigenze degli utenti per poche decine di euro. Chiaramente, non tutti i dispositivi sono uguali e per un monitoraggio ottimale è sempre meglio rivolgersi a un brand affidabile e conosciuto, come Ring.

E tra le proposte più interessanti c’è la Ring Indoor Camera, una telecamera semplice ed efficiente pronta ad essere posizionata ovunque, rappresentando anche un’ottima soluzione per controllare i nostri animali domestici. Con l’offerta Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 40 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero impossibile.

Ring Indoor Camera – Videocamera per interni – Funzione Live View e modalità notturna

Ring Indoor Camera: scheda tecnica

Il Ring Indoor Camera è una telecamera per interni, un prodotto semplice da usare per tenere sotto controllo l’interno dell’abitazione. Il dispositivo permette all’utente di controllare cosa succede in casa in ogni momento con video in HD e funzione Live View in tempo reale e visione notturna a colori.

Oltretutto la telecamera ha anche un sensore di movimento che avvisa l’utente a ogni movimento rilevato, con la possibilità di personalizzare le zone da controllare, così da ridurre le notifiche indesiderate. La Ring Indoor Camera consente anche la comunicazione bidirezionale da remoto con chi si trova in casa, di fronte alla telecamera.

Anche l’installazione è davvero facile e basta collegare la telecamera a una presa di corrente e alla rete WiFi di casa tramite l’applicazione ufficiale di Ring e il gioco è fatto. Inoltre il dispositivo può essere fissato al muro come una classica telecamera di sicurezza oppure poggiato su una qualsiasi superficie piana.

Come già visto per buona parte dei device a marchio Ring, anche stavolta è garantita la piena compatibilità con i diversi dispositivi compatibili con Alexa (inclusi gli smart display di Amazon) in modo da poter gestire la telecamera anche tramite comandi vocali.

Le funzioni Live View e le notifiche in tempo reale sono disponibili sin dalla prima configurazione. Sottoscrivendo, invece, l’abbonamento Ring Protect Plus (10 euro al mese o 100 euro all’anno) è possibile accedere alle funzioni avanzate come la registrazione video, l’acquisizione di screenshot e l’Advanced Pre-Roll che, in caso di rilevamento, consente all’utente di vedere nel dettaglio l’evento segnalato.

Ring Indoor Camera: l’offerta Amazon

La Ring Indoor Camera è un’ottima telecamera per interni, un prodotto davvero alla portata di tutti sviluppato per rendere il monitoraggio della propria abitazione facile ed economico. Parliamo di un device praticamente Plug & Play, che può essere installato con poche e semplici configurazioni e permette di accedere sin da subito alle varie funzioni a disposizione direttamente dal proprio smartphone.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 59,99 euro ma con le offerte su Amazon si può portare a casa questa videocamera a 39,99 euro (-33%, -20 euro), un’offerta davvero irripetibile che potrebbe davvero fare gola a tutti coloro che cercano un sistema per la videosorveglianza affidabile e che non costi eccessivamente.

