Manca poco alla fine delle offerte di primavera e i robot aspirapolvere e lavapavimenti stanno andando letteralmente a ruba. Il perché è semplice: un buon robot ti cambia la vita, sgravandoti dalla maggior parte della fatica (e della perdita di tempo) necessaria a tenere pulito il pavimento.

Ma deve essere un ottimo robot, di quelli che aspirano, lavano e si vuotano e puliscono da soli. Un robot completamente autonomo, come Robotock Qrevo che, proprio con le offerte di primavera, è a prezzo stracciato.

Roborock Qrevo – Robot lava e aspira – Con stazione di lavaggio e ricarica

Roborock Qrevo: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo è un robot lava e aspira dotato di una spazzola rotante che spinge la polvere e lo sporco verso la bocca centrale, dove la spazzola spinge tutto verso il serbatoio interno. L’aspirazione è molto potente: 5.500 Pa.

A pulire il pavimento ci pensano, subito dopo, i due pannetti circolari che ruotano 200 volte al minuto e che si sollevano di 7 millimetri quando il robot passa sopra un tappeto. Roborock Qrevo, infatti, è dotato di torretta LiDAR, sensori anti caduta e mappatura 3D delle stanze (multipiano), che gli permette non solo di disegnare la mappa della casa e dividerla in stanze, ma anche di riconoscere in tempo reale eventuali ostacoli e tappeti.

Dall’app è possibile decidere come, dove e quando pulire, se passare solo l’aspirapolvere o anche i pannetti, se fare una pulizia approfondita o veloce. Il tutto è anche gestibile tramite i comandi vocali di Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri.

Una volta finita la pulizia, infine, il robot torna alla stazione dove non solo si ricarica, ma scarica anche la polvere raccolta e lava i due panni rotanti, che vengono anche asciugati con aria a 45 gradi di temperatura. Nella stazione trova posto il sacchetto per la polvere e due contenitori per l’acqua (pulita e sporca).

Roborock Qrevo: l’offerta Amazon

Roborock Qrevo è uno dei modelli di fascia alta della gamma Roborock, nonché uno dei migliori sul mercato per efficienza e capacità di pulire a fondo i pavimenti. Il prezzo di listino è alto, ma in linea con le caratteristiche offerte: 849 euro.

Per fortuna, grazie alle offerte di primavera Amazon, è possibile usufruire di uno sconto massiccio su questo dispositivo: Roborock Qrevo oggi costa 599 euro (-29%, -250 euro).

