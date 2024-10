Roborock Qrevo Slim: è arrivato in Italia il robot lava e aspira sottilissimo

Fonte foto: Roborock

A poco più di un mese dalla presentazione ad IFA Berlino 2024, è arrivato anche in Italia il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Qrevo Slim. Questo dispositivo, come si può intuire dal suo nome, si distingue dalla concorrenza per lo spessore molto contenuto, che gli permette di passare sotto molti più mobili.

Anche il resto delle caratteristiche è di livello molto alto, ma d’altronde si tratta di un robot di fascia alta e con un prezzo di listino ben superiore ai mille euro. Grazie all’offerta di lancio, però, il prezzo si assesta proprio entro la soglia psicologica dei mille euro.

Roborock Qrevo Slim

Roborock Qrevo Slim: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo Slim è un robot che lava e aspira i pavimenti, dotato di stazione di ricarica, svuotamento e lavaggio. Come la maggior parte dei robot concorrenti, anche questo Qrevo Slim è dotato di sensore laser LiDAR per mappare lo spazio ma, a differenza degli altri, sul prodotto di Roborock il LiDAR non è inserito in una torretta che sovrasta il robot.

Questa scelta tecnica si traduce in un’altezza del robot che si ferma a 8,2 centimetri, cioè almeno un paio in meno degli altri robot dotati di LiDAR. Sembrano pochi, ma nell’uso quotidiano fanno una grande differenza perché il robot passa, e pulisce, sotto a molti più mobili.

Oltre al LiDAR, inoltre, c’è un sensore 3D ToF che aumenta la precisione delle mappe e permette al robot di riconoscere, insieme alla telecamera integrata gestita da un sistema di intelligenza artificiale, ben 73 tipi di oggetti diversi che possono essere caduti sul pavimento.

Il sistema di pulizia vero e proprio si basa su una spazzolina laterale che si estende verso l’esterno, per raccogliere la polvere anche negli angoli delle stanze, che spinge lo sporco verso una bocca centrale. Qui trovano posto due spazzole a rotazione contrapposta, e con sistema antigroviglio, che spingono lo sporco verso la bocca di aspirazione con potenza di 11.000 pascal.

Subito dietro ci sono i due moci rotanti, uno dei quali si estende per pulire anche i battiscopa. I moci girano alla velocità di 200 giri al minuto, si possono alzare di 1 centimetro per non bagnare i tappeti e possono essere inumiditi con un flusso d’acqua regolabile in 30 livelli.

La stazione di lavaggio e ricarica del robot è in grado di capire quanto sono sporchi i pannetti e di regolare la pulizia di conseguenza. Il lavaggio dei moci è con acqua calda, l’asciugatura è ad aria calda e la ricarica è regolabile anche in base all’orario in cui l’elettricità costa di meno.

Roborock Qrevo Slim: prezzo e disponibilità

Roborock Qrevo Slim ha dunque tutte le caratteristiche tecniche tipiche dei robot di alta gamma. Il prezzo rispecchia perfettamente il posizionamento di mercato del prodotto: 1.299 euro. Sono tanti, ma sono meno di quanto costano altri prodotti simili di altri brand e, soprattutto, per chi compra il robot entro il 4 novembre c’è la possibilità di usufruire della promozione di lancio, che fa scendere il prezzo a 999 euro.

Il nuovo Roborock Qrevo Slim è già in vendita sullo store online di Roborock, nei negozi MediaWorld e su Amazon.

