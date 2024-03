Roborock S7 Max Ultra: il prezzo del robot crolla con le offerte di primavera

Grazie alle offerte in corso su Amazon è possibile comprare, al prezzo di un robot di fascia media, un modello di fascia alta completamente autonomo come Roborock S7 Max Ultra

Fonte foto: Roborock

La festa delle offerte di primavera Amazon è l’occasione d’oro per acquistare, con un corposo sconto, prodotti che normalmente avrebbero un prezzo così alto da diventare per noi inaccessibili. Prodotti non essenziali, ma che ci piacerebbe moltissimo avere a casa. Il re di questi prodotti è, per molte persone, il robot aspirapolvere lavapavimenti.

L’offerta da non perdere, in questo settore e in questo momento, è quella in corso su Roborock S7 Max Ultra, un modello di fascia alta di un paio d’anni fa, ancora molto costoso, che aspira, lava e si svuota e pulisce completamente da solo. Con l’offerta Amazon il prezzo crolla di un terzo e questo robot diventa davvero interessante.

Roborock S7 Max Ultra – Robot aspira-lava – Con stazione di svuotamento

Roborock S7 Max Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S7 Max Ultra è un robot di forma classica, circolare, con stazione di ricarica e pulizia dal design molto originale. I serbatoi sono a vista, cosa che rende anche più veloce lo svuotamento dell’acqua sporca e la ricarica dell’acqua pulita.

Il robot ha una spazzola laterale di dimensioni generose, che spinge polvere, briciole e detriti verso la bocca centrale con aspirazione ad alta potenza (5.500 Pa). Il lavaggio avviene tramite un unico panno, che vibra 3.000 volte al minuto e viene lavato e asciugato con aria calda all’interno della stazione.

Il pannetto viene sollevato quando il robot rileva il passaggio sopra un tappeto, in modo da evitare di bagnarlo. La navigazione si basa su un sensore LiDAR, che viene usato anche per creare la mappa 3D della casa (multipiano) che, tramite l’app, è personalizzabile: si possono tagliare o unire stanze, inserire barriere virtuali, scegliere impostazioni di lavaggio specifiche per ogni stanza.

Nella stazione ci sono il serbatoio per l’acqua pulita (3 litri), quello per l’acqua sporca (2,5 litri) e il sacchetto per la polvere. Oltre che del lavaggio, la stazione si occupa anche della ricarica del robot. Molto interessante anche la compatibilità del Roborock S7 Max Ultra con gli assistenti vocali più diffusi: Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri.

Roborock S7 Max Ultra: l’offerta Amazon

Basta leggere le specifiche tecniche di Roborock S7 Max Ultra per capire che è un robot di fascia alta, in grado di competere con i migliori prodotti della sua categoria. Non stupisce, dunque, il prezzo di listino davvero elevato: 1.199 euro in Italia.

E’ chiaro che, a questo prezzo, Roborock S7 Max Ultra non è un prodotto per tutti, anche se in molti lo vorrebbero. Tutto cambia con l’offerta di primavera Amazon, che abbatte il prezzo a 799 euro (-400 euro, -30%). In questo modo è possibile acquistare un robot di fascia alta al prezzo di uno di fascia media, facendo un vero affare.

Roborock S7 Max Ultra – Robot aspira-lava – Con stazione di svuotamento