Guardare delle immagini o un video sullo schermo del proprio cellulare è un’abitudine che ormai hanno in molti: fotografie delle vacanze da riguardare, video delle serate con gli amici, ma anche un film o un videoclip. Ma per sfruttare al meglio il proprio smartphone in questo senso, è bene sapere come impostare la rotazione dello schermo automatica, in modo da ottimizzare la visione.

La rotazione schermo di Android

Gli smartphone Android hanno un’impostazione predefinita che consente la rotazione automatica dello schermo. Dunque quando il telefono è in verticale, l’immagine orizzontale sarà più piccola, mentre ruotandolo diventerà visibile a tutto schermo. Se però per qualche motivo questa impostazione automatica è stata disattivata, lo schermo rimarrà sempre in posizione verticale e l’immagine non verrà ruotata.

In questo caso si dovrà andare nelle impostazioni rapide e attivare di nuovo la rotazione automatica. Si tratta di un’operazione semplice: è sufficiente entrare nell’area di notifica dello smartphone Android, facendo lo swipe dall’alto verso il basso e premere l’icona della rotazione automatica, riconoscibile per il disegno di due frecce circolari.

Si può però raggiungere lo stesso obiettivo anche accedendo al pannello delle impostazioni, cliccando sull’immagine a forma di ingranaggio. Da qui si entra nell’area Display e quindi si procede su Avanzate. Una volta in questa sezione sarà sufficiente spostare su on la levetta della rotazione schermo automatica.

Rotazione della schermata Home

La rotazione dello schermo Android non si applica però alla schermata Home, che va impostata con azioni dedicate e ben precise. Altrimenti la visualizzazione rimane sempre in formato verticale. Per impostarla è necessario premere per un tempo prolungato su un punto vuoto dello schermo e premere quindi il pulsante ‘impostazioni Home’.

Il nome può essere differente in base alla versione di Android che si utilizza. A questo punto è sufficiente selezionare la voce ‘Consenti rotazione della schermata Home’. Oppure deselezionare la voce ‘Consenti solo schermata verticale’: anche in questo caso le versioni possono essere differenti in base al sistema operativo che si utilizza.

App per ruotare lo schermo del cellulare Android

Esistono delle app che non prevedono la rotazione dello schermo e che quindi comunque lo si giri rimane in posizione verticale. Se si vuole forzare il risultato, oppure anche usare il telefono con schermo al contrario, oppure se la rotazione dello schermo Android non funziona, vi sono delle app apposite che consentono di ottenere quel che si desidera.

Come ad esempio Control Screen Rotation, app gratuita scaricabile da Play Store. Sarà sufficiente scaricarla, installarla, quindi selezionare l’opzione ‘Start Service’, che rende la app operativa. Si può anche selezionare l’opzione Automatic start after reboot, che consente alla app di partire in automatico all’avvio del telefono.

Grazie a questa app si potrà scegliere se bloccare lo schermo orizzontalmente o verticalmente, o ancora capovolto, oppure se consentire che la rotazione vari sulla base dell’inclinazione del telefono. In questo caso le modifiche apportate riguarderanno sia la schermata Home del cellulare android, sia le app in esecuzione, tranne diverse impostazioni delle app stesse.