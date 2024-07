TP-Link Tapo C425, la telecamera per esterni ha un prezzo incredibile

Fonte foto: TP-Link

Con le tanto attese ferie estive sempre più vicine, la preoccupazione di molte famiglie è quella di andare in vacanza e lasciare la propria casa incustodita.

La soluzione al problema, quindi, non può che essere quella di installare una telecamera per esterni, così da monitorare anche da remoto tutto ciò che accade nei pressi della propria abitazione e ricevere una notifica in caso di movimenti sospetti.

Tra i molti prodotti sul mercato, uno dei più apprezzati dai consumatori è la TP-Link Tapo C425, un sistema per la videosorveglianza domestica a batteria che garantisce una grande efficienza e, soprattutto, un’installazione semplicissima che non richiede alcun intervento.

Con l’offerta Amazon il prezzo scende sotto i 120 euro e con uno sconto così la sicurezza di casa non è mai stata così semplice.

TP-Link Tapo C425 – Telecamera per esterni – Alimentazione a batteria o tramite pannello solare

TP-Link Tapo C425: scheda tecnica

La TP-Link Tapo C425 è una telecamera per esterni con risoluzione 2K QHD (2.560×1.440 pixel), campo di visione di 150° e tecnologia Color Night Vision che, sfruttando il sensore Starlight e i faretti integrati, consente all’utente di riprendere anche in ambienti scarsamente illuminati.

L’archiviazione delle riprese avviene attraverso due modalità: il caricamento del girato su cloud (necessita dell’abbonamento a Tapo Care) oppure, cosa molto più semplice, il salvataggio su scheda microSD fino a un massimo di 512 GB (da comprare separatamente).

Molto interessante la personalizzazione delle zone di attività, una modalità che permette all’utente di impostare il raggio d’azione della telecamera e le funzioni di identificazione tramite intelligenza artificiale che permettono di riconoscere persone, animali e veicoli (incluso il numero di targa).

Con l’applicazione ufficiale è possibile gestire al meglio queste funzionalità e personalizzare la ricezione delle notifiche. Sempre dall’app si può regolare il funzionamento del dispositivo tramite comandi vocali utilizzando Amazon Alexa o Google Assistant e, chiaramente, controllare la propria abitazione dal proprio smartphone.

La batteria ha una capacità 10.000 mAh per un’autonomia dichiarata di circa 300 giorni con una singola carica. Per chi vuole può acquistare separatamente uno dei pannelli solari proposti sempre da TP-Link e garantire al device un’alimentazione costante e a impatto zero.

Meritano una menzione a parte il design e la modalità di installazione della TP-Link Tapo C425 che può essere fissata come meglio si crede, utilizzando l’apposita base magnetica che permette all’utente di orientare il device in base alle proprie esigenze e di spostarlo altrettanto facilmente.

Con la batteria integrata, inoltre, si può dire addio a quei complicati cablaggi che molto spesso complicano non di poco l’installazione di un dispositivo del genere.

Infine, trattandosi di una telecamera per esterni, è presente la certificazione IP66 che attesta la resistenza di questo prodotto alla polvere e ai forti getti d’acqua da tutte le direzioni.

TP-Link Tapo C425: l’offerta Amazon

La telecamera per esterni TP-Link Tapo C425 ha un prezzo di listino di 149,99 euro ma con le offerte Amazon per le prossime ore si scende fino a 119,99 euro (-20%, -30 euro) uno sconto interessante che potrebbe fare gola a molti.

