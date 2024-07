Rowenta, prezzo crollato per l'aspirapolvere super potente: costa la metà

Oggi trovi l'aspirapolvere Rowenta con uno sconto del 47% e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito

Fonte foto: Rowenta

Un’offerta speciale per un aspirapolvere speciale. Parliamo della promo disponibile oggi su Amazon per la scopa senza fili Rowenta X-Force Flex 12.60, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda tedesca esperta in elettrodomestici per la casa. Un aspirapolvere che ha poco a che fare con i modelli di soli 5-6 anni fa: dotata delle tecnologie più avanzate, è maneggevole e facile da trasportare da una stanza all’altra. Senza il fastidioso filo, ma equipaggiata con una potente batteria che assicura un’autonomia fino a 45 minuti, la puoi utilizzare in qualsiasi posto in qualsiasi momento. Sulla spazzola è presente anche un’utile luce LED che ti permette di scovare anche le briciole che si nascondono sotto il divano o negli angoli più bui dell’abitazione. Un aspirapolvere versatile e che ti semplifica le pulizie giornaliere.

La protagonista di questo articolo, però, è l’offerta che troviamo su Amazon. La scopa elettrica di Rowenta, infatti, è disponibile con uno sconto del 47% che fa te la fa pagare quasi la metà. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Un’offerta veramente completa e che potrebbe terminare da un momento all’altro: approfittane ora e non farti sfuggire l’occasione.

Rowenta X-Force Flex 12.60

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Rowenta X-Force Flex 12.60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo super scontato per l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 12.60. Oggi la paghi 299,99 euro grazie allo sconto del 47% presente in pagina. Un risparmio netto di 270 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 60 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, in modo da testarla a fondo. Si tratta di una promo a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro: non perdere questa occasione.

Rowenta X-Force Flex 12.60

Rowenta X-Force Flex 12.60: le caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche principali di questo elettrodomestico, troviamo il fatto che regoli automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di superficie e al tipo di sporco. Ciò ti consentirà un risparmio intelligente della batteria, la quale potrà durare di più. L’autonomia massima è comunque di 45 minuti, anche in caso di uso intensivo. Quattro livelli di potenza di aspirazione ai quali va aggiunta la modalità Boost. La stazione di ricarica verticale permette di ricaricare l’aspirapolvere e riporre comodamente tutti gli accessori per averli sempre a portata di mano.

La potenza massima di aspirazione arriva fino a 150 AirWatt, ed è dotata anche di una filtro efficiente che arriva a catturare particelle sottili, allergeni e polvere fino al 99,9%. La pulizia sarà semplice e piacevole, grazie al suo design caratterizzato da un tubo flessibile che consente di arrivare ovunque senza doversi piegare. Inoltre, la spazzola è dotata di una luce LED Vision che illumina gli angoli più bui per scovare lo sporco ovunque. Il comodo display consente di avere tutte le info principali sott’occhio (livello di utilizzo, autonomia della batteria).

Rowenta X-Force Flex 12.60