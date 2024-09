Rowenta, la scopa elettrica top a prezzo mini: affare del giorno

Fonte foto: iStock / scaliger

Pulire casa in maniera veloce e senza troppa fatica. Un sogno di molti che si trasforma in realtà grazie alla scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 12.60, prodotto di punta dello storico produttore tedesco e tra le più avanzate oggi disponibili sul mercato.

Un elettrodomestico leggero, maneggevole e "snodabile", grazie alla quale potrai raggiungere anche gli angoli più difficili con assoluta nonchalance. Ma non solo: la X-Force Flex 12.60 integra un motore di aspirazione estremamente potente e diverse funzionalità che ti aiuteranno a ottimizzare il tempo che dedichi ogni giorno alla pulizia della tua abitazione. Il tutto a un prezzo senza precedenti: lo sconto di Amazon fa crollare il prezzo al minimo sul web.

Rowenta, la scopa elettrica top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo in fretta, quella disponibile oggi sulla scopa elettrica top di gamma di Rowenta. L’aspirapolvere senza fili dello storico marchio tedesco è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre e può essere acquistata a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La Rowenta X-Force Flex 12.60 può essere acquistata oggi su Amazon con uno sconto del 39%: la paghi 349,99 euro anziché 569,99 euro. I conti sono piuttosto semplici: approfittando della promozione Amazon puoi risparmiare ben 220 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per pagare a rate a tasso zero. In questo modo, la scopa elettrica Rowenta costa 70 euro al mese per cinque mesi.

Rowenta X-Force Flex 12.60 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Potente, versatile e leggera. E con quel tocco smart che non stona mai, nemmeno in una scopa elettrica. La Rowenta X-Force Flex 12.60 ha tutto ciò di cui hai bisogno – a livello tecnologico e a livello di accessori inclusi nella scatola – per pulire ogni angolo di casa in maniera semplice e veloce.

Il display digitale presente nella parte alta della scopa elettrica permette di avere sempre sotto controllo tutti i comandi e le informazioni più importanti. Da qui, ad esempio, potrai verificare la carica residua o scegliere una delle quattro modalità di pulizia disponibili: ti basterà premere un pulsante per passare dalla più potente alla meno potente o viceversa.

Il lungo tubo flessibile (da qui il nome "Flex") permette di raggiungere anche gli angoli più nascosti senza costringerti ad acrobazie di alcun tipo. Restando comodamente in piedi (o chinandoti un po’, al massimo), potrai raccogliere la polvere sotto i mobili di casa o nelle intercapedini, per un pulito che non teme paragoni. I sistemi di filtrazione trattengono fino al 99,9% delle particelle sottili, degli allergeni e della polvere.

L’aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon è poi in grado di riconoscere autonomamente la tipologia di superficie da pulire e adattare automaticamente la potenza di aspirazione. Otterrai così un pulito perfetto, consumando il giusto: un modo per ottimizzare la durata della batteria ed evitare inutili sprechi.

La batteria garantisce fino a 45 minuti di pulizia: potrai tranquillamente pulire tutto il tuo appartamento con una sola carica, senza alcuna preoccupazione e senza cavi elettrici trascinati per casa. Sarà poi sufficiente riporla nel suo alloggiamento – che funge anche da stazione di ricarica verticale – per fare il pieno di energia e tornare a utilizzarla quando necessario.

