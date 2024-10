Ryanair cambia il check-in e non tutti sono felici

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Ryanair, la compagnia aerea ha in mente grandi novità, a partire dal check-in solo tramite l’applicazione ufficiale, un modo per migliorare il servizio offerto che, però, non è esente da critiche

Novità in arrivo per milioni di passeggieri Ryanair: a partire dalla primavera 2025 la celebre compagnia aerea low-cost dirà addio le carte d’imbarco fisiche e i banchi per il check-in in aeroporto e sposterà tutta la procedura in digitale, tramite l’app ufficiale.

A confermare la cosa è stato Michael O’Leary, AD della compagnia, che in una conferenza stampa a Dublino ha fissato al 1° maggio 2025 lo stop alla documentazione cartacea e al check-in sul posto.

La decisione di Ryanair

Stando sempre alle dichiarazioni di O’Leary, la decisione di passare tutti questi servizi in digitale deriva dalle statistiche di utilizzo dell’app Ryanair scelta da circa il 60% dei passeggeri che viaggiano con la compagnia. In prospettiva, dunque, si punta a raggiungere almeno l’80% entro fine del 2024 e, chiaramente, il 100% entro il prossimo anno, andando anche a eliminare la tassa di 55 euro che deve pagare chi ancora stampa la carta d’imbarco in aeroporto.

Per la compagnia aerea questa scelta rappresenta anche un grande vantaggio economico che, secondo le prime stime, porterà a riduzione dei costi operativi per la gestione dei banchi del check-in (che Ryanair affida a società terze) che va dai 100 ai 120 milioni di euro l’anno.

A questo si aggiunge anche un altro grande vantaggio per la compagnia: la riduzione del personale negli aeroporti. Una situazione che va gradualmente migliorando sia con l’utilizzo dell’app che con l’introduzione dei banchi per il self-service che consentono di impiegare meno personale e coprire un numero maggiore di voli. Per ora, non è stato chiarito cosa succederà al “personale in eccesso“.

Cosa cambia per i viaggiatori

Oltre all’eliminazione dei 55 euro di tassa per la stampa, con l’introduzione dei servizi digitali la vita dei passeggeri cambierà in meglio, almeno stando alle dichiarazioni di Michael O’Leary. Secondo l’AD, infatti, eliminare il check-in fisico velocizzerà nettamente la procedura di imbarco.

Inoltre, l’eliminazione di questi costi (tra tasse e riduzione del personale) potrebbe permettere alla compagnia aerea anche di mantenere più basso il prezzo dei voli.

Nonostante queste buone notizie, però, i dubbi sollevati sono ancora molti e, ad esempio, nessuno ha ancora parlato di come farà Ryanair per i passeggeri che non utilizzano uno smartphone.

Vero è che si tratta, ormai, di un numero esiguo di persone che, tuttavia, comprende l’utenza più avanti con l’età, che non è in grado di utilizzare tecnologie del genere ma anche tutte quelle persone che hanno una conoscenza digitale molto bassa.

A questi bisogna aggiungere anche quelli che, per una scelta personale, preferiscono non avere uno smartphone. Infine, da non sono da trascurare nemmeno eventuali problemi tecnici dovuti al servizio o ai dispositivi dei passeggeri.

Per ora nemmeno su questo punto Ryanair si è espressa ma, stando a quanto confermato da O’Leary, tutte le informazioni necessarie saranno disponibili anche al gate, resta solo da capire come saranno gestite le operazioni di check-in in caso di disservizi.