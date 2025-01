Samsung annuncia Vision AI al CES 2025: le Smart TV non saranno più le stesse

L'intelligenza artificiale generativa sta arrivando anche sulle Smart TV, che non saranno più solo dispositivi per guardare passivamente contenuti

Al CES 2025, Samsung ha svelato Samsung Vision AI, una tecnologia che promette di rivoluzionare l’esperienza televisiva trasformando gli schermi in compagni intelligenti e adattabili sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa.

Samsung Vision AI analizza in tempo reale i contenuti visualizzati e i fattori ambientali, regolando dinamicamente le immagini e l’audio per un’esperienza ottimizzata, adattandosi alle preferenze dell’utente e fornendo funzionalità intelligenti.

Cos’è Samsung Vision AI

In linea di massima possiamo descrivere Samsung Vision AI come l’equivalente di Samsung Galaxy AI per le Smart TV, quindi un pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che permettono all’utente di fare cose nuove con il suo dispositivo. Le funzioni principali sono tre:

Click to Search

Live Translate

Generative Wallpaper

Click to Search permette di ottenere informazioni immediate su ciò che viene mostrato sullo schermo, come l’identificazione di un attore o l’esplorazione di contenuti, senza interrompere la visione.

Live Translate, basato su un modello di traduzione AI on-device, elimina le barriere linguistiche traducendo i sottotitoli in tempo reale. Questa funzione permetterà, ad esempio, di vedere film o serie TV stranieri in lingua originale creando immediatamente sottotitoli in lingua italiana, anche se non ancora disponibili.

Generative Wallpaper trasforma gli schermi in tele dinamiche e personalizzate, consentendo agli utenti di creare immagini che si adattano ai loro gusti o a particolari occasioni.

A queste funzioni “generative”, Samsung Vision AI ne aggiunge altre per migliorare la qualità del suono e del video e per gestire al meglio la Smart Home dalla TV.

Home Insights fornisce aggiornamenti sull’ambiente domestico, inclusi avvisi di sicurezza, mentre Pet and Family Care monitora gli animali o le persone presenti in casa, rilevando comportamenti insoliti.

Inoltre, Samsung Vision AI migliora la qualità delle immagini e del suono attraverso tecnologie AI on-device, con tecnologie come 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro, Adaptive Sound Pro, Color Booster Pro e AI Mode che, però, non saranno disponibili su tutti i modelli.

La partnership con Microsoft, infine, ha portato all’integrazione di Microsoft Copilot nei nuovi Smart TV e Smart Monitor, permettendo agli utenti di cercare informazioni sui contenuti visualizzati tramite telecomando o comandi vocali.

Disponibilità di Samsung Vision AI

Samsung afferma che Vision AI è ora integrata “sulla gamma più ampia di sempre, che include Neo QLED, OLED e QLED”. Tuttavia, non dice quali modelli, esistenti o in arrivo, avranno queste funzioni.

La casa coreana cita il nuovissimo top di gamma Neo QLED 8K QN990F, una Smart TV premium 8K appena presentata, che integra il chip NQ8 AI Gen3 dedicato all’AI.

Questo chip permette alla TV di eseguire direttamente i calcoli necessari a Vision AI, ma non sappiamo ancora se altri chip precedenti hanno la potenza sufficiente né, in alternativa, se alcune funzioni saranno disponibili tramite la connessione a Internet.