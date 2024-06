Prezzo stracciato per lo smart TV Samsung top: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Una qualità paragonabile a quella dei TV OLED, a una frazione del prezzo. Non si tratta di una "diavoleria" o di un sortilegio: i progressi tecnologici fatti registrare negli ultimi anni dalle tecnologie legate ai pannelli LED fanno sì che i televisori basati su questa tecnologia siano in grado di mostrare immagini sempre più dettagliate e realistiche, con un livello di dettaglio elevatissimo.

Apparecchi come gli smart TV Samsung della Serie CU8570 ne sono un esempio lampante. Caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo senza paragoni, questi televisori garantiscono un’esperienza visiva e di ascolto che non teme paragoni con nessun altro apparecchio in commercio. E grazie alla doppia offerta di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: non solo lo paghi pochissimo, ma puoi scegliere anche di pagarlo a rate a tasso zero.

Samsung TV Crystal Serie C8570 50 pollici

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Come accennato poco sopra, a uno sconto senza precedenti si aggiunge anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il Samsung TV Crystal Serie CU8570 da 50 pollici è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 44%. Comprandolo adesso lo paghi 449,00 euro anziché 799,00 euro come da prezzo consigliato. Il risparmio rispetto al listino è considerevole: lo paghi 3350 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare in cinque rate senza costi aggiuntivi per gli interessi o per le spese di istruttoria. In questo modo, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon lo paghi 89,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung TV Crystal Serie CU8570 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Immagini luminose e dettagliate, realistiche come mai prima d’ora. Audio spaziale e tridimensionale, che ti catapulta sempre al centro dell’azione indipendentemente dal programma che stai guardando. Piattaforma smart di ultima generazione con funzioni avanzate che rendono il TV utile anche in ambito lavorativo. Queste le caratteristiche tecniche che rendono lo smart TV Samsung Serie Cu8570 tra i migliori per rapporto qualità/prezzo. Un vero e proprio best buy di categoria che migliorerà decisamente la tua esperienza di visione e ascolto.

Il pannello LED sfrutta la tecnologia Dynamic Crystal Color per mostrare oltre un miliardo di sfumature di colore. Le immagini saranno caratterizzate da colori vividi e scintillanti, realistiche come mai prima d’ora. Il processore Crystal 4K, invece, si occupa di ottimizzare le immagini in tempo reale, così da garantirti un’esperienza visiva che non teme paragoni.

Tecnologie come l’Objetct Tracking Sound Lite e l’Adaptive Sound ottimizzano in tempo reale il flusso sonoro, simulando un audio tridimensionale di qualità cinematografica. Le impostazioni si adatteranno automaticamente al programma che si sta guardando, così da garantire sempre la migliore esperienza d’ascolto possibile.

La piattaforma Smart Hub mette a disposizione decine di migliaia di contenuti tra i quali scegliere, aiutandoti a trovare velocemente quelli più in linea con i tuoi gusti personali. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali in circolazione – Alexa in testa – permette di sfruttarne a pieno le funzionalità con semplici comandi vocali.

Samsung TV Crystal Serie C8570 50 pollici