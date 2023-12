Samsung Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G e A25 5G ufficiali: prezzi italiani

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha presentato sul mercato vietnamita, ma con un già previsto lancio globale entro poche settimane, i Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy A25 di fascia medio-bassa.

Parliamo di due smartphone (tre in realtà, se pensiamo che l’A15 è disponibile sia LTE che 5G) che condividono parecchi dettagli, col modello A25 che alza un po’ l’asticella pur restando un dispositivo economico. Stando alle schede di questi prodotti su Amazon, già presenti ma non ancora complete, i nuovi modelli arriveranno in Italia il 22 gennaio 2024.

Samsung Galaxy A15: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy A15 ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 90Hz.

Il processore per il modello LTE è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. La versione 5G, invece, ha un processore MediaTek Dimensity 6100+ sempre con 8 GB di RAM ma con un solo taglio di memoria da 256 GB, anche in questo caso espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8), un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 12 MP (f/2,0).

Sul fronte delle connessioni il modello LTE ha WiFi 5, Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Identiche anche le opzioni di connettività dell’altro modello con l’aggiunta, chiaramente, del 5G.

Non ci sono, invece, informazioni ufficiali sulla presenza del chip NFC, che sembra scontata ma sulla quale il sito ufficiale vietnamita non riporta informazioni specifiche.

La batteria per entrambi i modelli ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.0.

Lo smartphone ha già fatto la sua comparsa su Amazon Italia e grazie alla scheda prodotto sappiamo che ci sarà almeno la versione LTE con 4/128 GB (un taglio di memoria che, in realtà, non è disponibile in Vietnam), di colore Giallo a 199,90 euro.

Samsung Galaxy A15– MediaTek Helio G99 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A25: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy A25 ha un display Super AMOLED 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120Hz. Il processore è un Samsung Exynos 1280 coadiuvato da 6/8GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2,2)

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente. In dubbio anche stavolta la presenza del chip per l’NFC, non specificata sul sito ufficiale.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.0.

Anche il Samsung Galaxy A25 ha già fatto la sua comparsa su Amazon ma, al momento non c’è ancora una data d’uscita confermata. Sappiamo, però, che il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: Giallo, Blu e Nero al prezzo suggerito di 304,49 euro per la versione con 6/128 GB e di 369,00 euro per quella con 8/256 GB.

Samsung Galaxy A25– Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A25– Samsung Exynos 1280 – Versione 8/256GB