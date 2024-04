Samsung Galaxy A25 5G, con gli sconti Amazon è un vero affare

Samsung Galaxy A25 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, ottimo per chi non ha particolari esigenze e vuole un device concreto da acquistare al giusto prezzo

Fonte foto: Samsung

Muoversi tra i device di fascia medio-bassa è sempre rischioso perché le proposte dei vari brand sono moltissime ma non sempre garantiscono prestazioni bilanciate e proporzionali al prezzo, invogliando l’utente ad acquistare dispositivi di cui ci si pente quasi subito.

Per stare un po’ più sicuri ci si può rivolgere ai grandi marchi, come Samsung, che in questo senso offrono molto più garanzie e, pur pagando un prezzo leggermente più alto, consentono di portare a casa device affidabili e con schede tecniche piuttosto complete.

È il caso del Samsung Galaxy A25 5G, uno dei prodotti più recenti del colosso della tecnologia sudcoreano che, grazie ad Amazon, può essere acquistato a un prezzo d’occasione poco sopra i 250 euro.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A25 5G: scheda tecnica

Il display del Samsung Galaxy A25 5G è un Super AMOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano, in questo caso, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Tre le fotocamere in dotazione a questo smartphone, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OneUI 6.0 e la promessa di 4 major update e 5 anni di patch per la sicurezza.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A25 5G è un dispositivo di fascia medio-bassa, ottimo per chi non ha particolari esigenze in termini di hardware e cerca un dispositivo di buona qualità, garantito dalle solite attenzioni di casa Samsung, ottimo per l’utilizzo quotidiano tra social, navigazione sul web e messaggistica.

Tra le particolarità di questo modello c’è sicuramente l’ottimo display AMOLED che, come accade per tutti i device del colosso sudcoreano, è sempre una garanzia. Interessante anche l’autonomia che grazie a un processore ben bilanciato riesce ad arrivare fino a due giorni di utilizzo, senza esagerare con le applicazioni. Non male nemmeno il comparto fotografico che, pur essendo piuttosto immediato, può andare oltre il semplice punta-scatta-condividi e regalare qualche bella soddisfazione.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A25 5G è di 369 euro, ma con l’offerta su Amazon si scende a 251 euro (-32%, -118 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 8/256 GB