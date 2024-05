Samsung Galaxy A25 5G, con l'offerta Amazon è irresistibile

Fonte foto: Samsung

Anche quando si vuole acquistare uno smartphone low-cost, Samsung rimane una delle aziende più interessanti di sempre, portando sul mercato device semplici ma garantiti dalla ben nota qualità costruttiva che caratterizza tutti i prodotti del colosso della tecnologia.

Chiaramente, gli utenti si troveranno davanti a dispositivi più costosi rispetto a quelli della concorrenza ma è un prezzo che pagano più che volentieri, certi di comprare un telefono di cui difficilmente ci si pente e che resterà efficiente per parecchi anni.

E tra le offerte più interessanti del catalogo dell’azienda sudcoreana c’è il Samsung Galaxy A25 5G che può essere acquistato su Amazon a un prezzo irripetibile che scende addirittura sotto i 200 euro.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A25 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 5G ha uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Il processore in dotazione è un Samsung Exynos 1280 coadiuvato in questa specifica offerta da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende tre fotocamere, un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, il jack da 3,5 mm e le tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OneUI 6.0, 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A25 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, la soluzione ideale per chi vuole portare a cara un device a marchio Samsung da utilizzare nelle operazioni quotidiane, ma senza spendere le cifre esorbitanti necessarie per acquistare un top d gamma.

Tra le caratteristiche che fanno la differenza c’è sicuramente il display AMOLED, diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per il colosso della tecnologia.

Buona anche l’autonomia che, stando alle dichiarazioni del produttore, riesce a garantire almeno due giorni di utilizzo, senza esagerare con l’utilizzo di applicazioni, si intende.

Di listino, per portare a casa il Samsung Galaxy A25 5G bisogna spendere 319 euro, ma grazie alle offerte su Amazon si scende a 193,98 euro (-39%, -125,02 euro), uno sconto più che interessante, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo smartphone.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB