Quando si tratta di smartphone, si sente soprattutto parlare di top di gamma con specifiche tecniche ogni volta sempre più avanzate, ma dai prezzi veramente inaccessibili. Tuttavia, in molti casi, sul mercato sono presenti diversi smartphone di fascia media, che offrono funzionalità davvero interessanti senza rischiare di dover svuotare il proprio conto in banca.

Tra i migliori smartphone mediogamma attualmente sul mercato vi è Samsung Galaxy A25 5G. Si tratta di un dispositivo dal design elegante, con specifiche pro e un ottimo rapporto qualità-prezzo, che potrebbe diventare un best buy grazie all’attuale offerta su Amazon, che lo rende disponibile a meno di 200 euro.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB no-description Ancora più brillante: il display Super AMOLED da 6,5" di Galaxy A25 5G mostra dettagli e colori intensi con luminosità fino a 1000 nit¹ ². Con Vision Booster la visibilità è ideale anche all’aperto e la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa³

Tripla fotocamera posteriore: la fotocamera principale da 50MP cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici con una frequenza di campionamento di 500 Hz. La fotocamera anteriore da 13MP immortala i tuoi selfie più belli.

Veloce, spazioso e potente: affidati al potente processore Exynos 1280, a una RAM da 8GB e allo spazio di archiviazione di 256GB⁴ ⁵, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.⁶ Il tutto con la velocità del 5G.⁷

Fai il pieno di energia con la Ricarica Ultra-Rapida: resta attivo e in movimento grazie alla straordinaria batteria da 5.000 mAh (capacità tipica)⁸; con la Ricarica Ultra-Rapida sarai subito pronto a ripartire.⁹

Design minimale ed elegante: Galaxy A25 5G ha un design pulito, con un layout della fotocamera minimale, un profilo elegante ed una finitura sfumata ed iconica.

Il Samsung Galaxy A25 5G si caratterizza in primis per il suo display Super AMOLED da 6,5 pollici, che offre dettagli nitidi e colori intensi con una luminosità massima di 1000 nit. La funzionalità Vision Booster garantisce un’ottima visibilità dello schermo anche all’aperto e la Protezione Occhi previene l’affaticamento degli occhi, proteggendoli dalla luce blu dannosa.

Uno dei punti forti di questo mediogamma è il comparto fotografico. Il Galaxy A25 5G offre una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP, sensore grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. Questa fotocamera è dotata inoltre di stabilizzatore OIS, per scattare foto sempre a fuoco, e tecnologia VDIS, che permette di stabilizzare i video con frequenza di campionamento di 500 Hz. La fotocamera anteriore è invece dotata di un sensore da 13 MP, che ti permette di scattare selfie sempre perfetti e brillanti. Il dispositivo ha l’audio immersivo Dolby Atmos, che garantisce un’esperienza unica durante l’ascolto dei tuoi brani preferiti.

Samsung Galaxy A25 5G può anche contare sul processore Samsung Exynos 1280, memoria RAM da 6 GB e spazio di archiviazione da 128 GB (espandibile fino a 1 TB se si utilizza una scheda microSD). La connettività 5G permette inoltre di navigare su Internet velocemente, anche quando non si è connessi ad una rete WiFi.

La capiente batteria da 5.000 mAh ti permetterà di arrivare fino a sera, senza problemi. Infine, per quanto riguarda la sicurezza, grazie alla protezione del Samsung Knox Vault i tuoi dati (password, PIN, sequenza di sblocco, ecc.) saranno sempre al sicuro.

Galaxy A25 5G è uno smartphone elegante, con sistema operativo Android 14, ed è disponibile nelle varianti Blue Black, Blue e Yellow. Il prezzo standard di questo mediogamma, nella versione da 128 GB di archiviazione, è di 319 euro. Grazie all’attuale offerta su Amazon, che propone uno sconto del 45% sul prezzo di listino, è tuttavia possibile acquistarlo a soli 175 euro. Si tratta di un prezzo davvero allettante, per uno smartphone dalle caratteristiche superiori a quelle degli altri modelli di pari fascia.

