Samsung, questo è lo smartphone da comprare oggi: sconto spaziale

Semplicemente uno degli smartphone best-buy lanciati quest’anno da Samsung e che nella fascia dei medio di gamma ha fatto registrare vendite record. Stiamo parlando del Galaxy A34, telefono 2023 del produttore sudcoreano e che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo che non si vedeva da diverso tempo. Il merito è dello sconto del 32% che fa risparmiare 130€ sul prezzo di listino. Non solo si tratta del minimo storico, ma anche di una promo a cui è difficile dire di no.

I motivi sono tanti e non riguardano solo il prezzo. Il Galaxy A34 è uno smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato compresa tra i medio di gamma e i top di gamma. Una fascia sempre più ambita dai produttori perché è quella a cui guardano gli utenti. Questo smartphone è dotato di componenti di ultima generazione e rispecchia in pieno le richieste delle persone: schermo molto ampio e scorrevole, un processore che non "si pianta mai", una fotocamera che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e una batteria da 5000mAh che ti supporto fino a due giorni. Insomma, un telefono equilibrato e affidabile, esattamente le due caratteristiche più ambite in questa fascia di prezzo.

Caratteristiche e scheda tecnica Galaxy A34

Il bollino "Scelta Amazon" certifica la bontà di questo dispositivo e dell’offerta che troviamo oggi. E per capirlo basta scorrere la scheda tecnica. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo dall’elemento più caratteristiche di questo device: lo schermo. Come su tutti gli smartphone Samsung, anche su questo Galaxy A34 troviamo un ottimo display AMOLED con una diagonale da 6,6" e risoluzione FHD. A caratterizzarlo è il refresh rate fino 120Hz che lo rende super scorrevole e la luminosità oltre i 1000nits per una visibilità ottima anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Passiamo a un’altra caratteristica "Awesome": il comparto fotografico. Il telefono è dotato di una tripla fotocamera con obiettivo principale da 48MP, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8MP e da un sensore macro da 5MP: La fotocamera frontale per i selfie è da 13MP. La qualità delle foto e dei video è molto elevata grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale che riduce le sfocatura e aumenta la risoluzione delle foto.

In uno smartphone di questo tipo si va alla ricerca anche di un’autonomia super. E il Galaxy A34 non delude. La batteria è da ben 5000mAh e ti accompagna fino a due giorni con un utilizzo normale del telefono.

Galaxy A34 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo il Galaxy A34 in offerta a un prezzo di 270€ grazie allo sconto del 32%. Si tratta di una super promo per un telefono uscito sul mercato in questo 2023 e che fin da subito si è imposto come uno dei migliori nella sua categoria. Il risparmio è di ben 130€ e puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e ti arriva dove vuoi. Per il reso si hanno i classici 30 giorni di tempo.

