Galaxy A34, il prezzo sprofonda: sconto mai visto prima

Ci avviciniamo a grandi passi al Black Friday 2023 che quest’anno comincerà ufficialmente su Amazon il 17 novembre (nei prossimi giorni vi aggiorneremo con tutte le news del caso, seguiteci sul nostro Canale Telegram per non perdervi nemmeno un’offerta) e sul sito di e-commerce già appaiono le prime offerte imperdibile. E oggi ne abbiamo un esempio che ci fa cominciare la settimana nel migliore dei modi possibili. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile in offerta il Galaxy A34. Smartphone medio/top di gamma disponibile al prezzo più basso di sempre e con uno sconto eccezionale del 38%. Si tratta di una promo mai vista prima per questo dispositivo e riesci a risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino.

Il Galaxy A34 non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta di un telefono lanciato sul mercato quest’anno e pensato per un pubblico molto ampio. Ha tutto quello che si richiede a uno smartphone di questa fascia di prezzo (e anche qualcosa in più): uno schermo fluido e con una diagonale abbastanza ampia, un processore che supporta qualsiasi applicazione e per chiudere anche una batteria che ti tiene compagnia per tutto il giorno. Non acquistarlo a questo prezzo è un grosso errore.

Galaxy A34: prezzo, sconto e offerte

È lo smartphone da comprare oggi. E basta poco per capirlo. Il Galaxy A34 è disponibile su Amazon a un prezzo di 289,90€, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 200€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento usufruendo del servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche uno sconto di 5€ sull’acquisto del nuovo Samsung SmartTag2 Nero, sempre su Amazon.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e quindi hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo oppure per regalarlo a Natale.

Galaxy A34: la scheda tecnica

La bontà di questo dispositivo la noti immediatamente, appena apri la pagina prodotto su Amazon. Infatti, il Galaxy A34 ha ottenuto anche il badge "Scelta Amazon" riservato solitamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti specifici e con un rapporto qualità-prezzo piuttosto elevato.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica e partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Il Galaxy A34 è dotato di un display SuperAMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Grazie alla luminosità molto elevata (fino a un massimo di 1000nits), la visibilità è ottima anche sotto la luce del sole e non avrai problemi a utilizzarlo all’aperto. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 1080 con modem per il 5G, supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Hai a tua disposizione tutta la potenza e tutto lo spazio per installare le tue app preferite e scattare foto e registrare video a volontà.

A proposito di foto e video, il telefono è dotato di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi tre sensori: quello principale da 48MP con sensore ottico dell’immagine, poi una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e infine un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP. L’intelligenza artificiale ti aiuta in ogni momento e permette alle foto e ai video di "prendere vita".

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida hai il massimo dell’autonomia in poco meno di un’ora.

