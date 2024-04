Samsung, lo smartphone top costa pochissimo: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Versatile, brillante e performante. Bastano questi tre aggettivi per descrivere in maniera chiara e semplice i punti di forza del Galaxy A52 5G. Lo smartphone Samsug, oggi tra le migliori offerte Amazon, è perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo che possa essere utilizzato per il lavoro e nel tempo libero senza dover però sborsare un capitale.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un dispositivo caratterizzato infatti da un ottimo rapporto qualità/prezzo: a una scheda tecnica di tutto rispetto (con il display a risaltare rispetto alle altre componenti hardware) corrisponde infatti un prezzo di listino decisamente interessante. E grazie all’offerta di oggi su Amazon, diventa addirittura imperdibile: risparmi oltre 150 euro e lo paghi pochissimo. Un vero e proprio best buy di categoria.

Samsung Galaxy A52 5G Blue Black

Samsung Galaxy A52 5G Yellow

Samsung Galaxy A52 5G Blue

Galaxy A25 su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta di oggi su Amazon per il Galaxy A52 5G è di quelle da afferrare al volo. Lo smartphone del produttore sudcoreano è disponibile con uno sconto del 35% su tutte e tre le colorazioni e costa circa 240 euro contro i 369 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi quasi 130 euro in meno rispetto al costo consigliato dallo stesso produttore. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 48,02 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare presto.

Samsung Galaxy A52 5G Blue Black

Samsung Galaxy A52 5G Yellow

Samsung Galaxy A52 5G Blue

Galaxy A52 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display da primo della classe; un SoC versatile e performante e sensori di ogni tipo per tracciare gli spostamenti e collegarsi alla Rete ad alta velocità. Questa, in estrema sintesi, la scheda tecnica del Galaxy A52 5G in offerta su Amazon. Uno smartphone estremamente versatile, grazie al quale potrete lavorare, giocare e passare del tempo guardando le vostre serie TV e film preferiti.

Il display SuperAMOLED da 6,5 pollici è perfetto per vedere file multimediali di ogni genere. La luminosità massima di 1000 Nits, i neri perfetti e l’ampia gamma cromatica garantiscono infatti un livello di accuratezza senza precedenti. Dettagli e colori saranno realistici come mai prima d’ora, per un’esperienza visiva degna di un televisore di alta gamma.

All’interno della scocca trova spazio il SoC Exynos 1250, progettato e realizzato dalla stessa casa sudcoreana. Un processore performante e parco nei consumi che, da un lato, permette di eseguire la stragrande maggioranza delle app senza accusare rallentamenti o lag, mentre dall’alto permette di avere un’autonomia decisamente prolungata. Completano la scheda tecnica 8 gigabyte di RAM e uno spazio di archiviazione di 256 GB (espandibile fino a 1 TB).

Nella parte posteriore trova spazio un comparto fotografico composto da 3 sensori fotografici. Il principale da 50 Megapixel, in particolare, non solo permette di realizzare scatti degni di una fotocamera di media gamma, ma grazie alla frequenza di campionamento di 500 Hz consente di girare filmati di qualità cinematografica.

La batteria da 5.000 mAh, infine, consente di arrivare agevolmente a fine giornata con della carica residua. E se proprio si rischia di ritrovarsi con lo smartphone quasi completamente scarico, non c’è da preoccuparsi: la ricarica ultra-rapida consente di avere ore di utilizzo supplementare con pochi minuti di ricarica.

Samsung Galaxy A52 5G Blue Black

Samsung Galaxy A52 5G Yellow

Samsung Galaxy A52 5G Blue