Uno smartphone mid-range è la risposta più immediata alle esigenze di quegli utenti che vogliono un prodotto con una buona scheda tecnica, cercando naturalmente di risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Chiaramente, non tutti i device di fascia intermedia sono uguali, e per non rischiare di comprare un telefono non all’altezza delle proprie aspettative, il consiglio è sempre quello di scegliere un brand affidabile, come Samsung, che da sempre garantisce ottimi dispositivi anche se leggermente più costosi di quelli della concorrenza.

Tra i prodotti più interessanti del colosso sudcoreano, spicca sicuramente il Samsung Galaxy A53 5G, un grande smartphone che, grazie alle offerte Amazon, può essere acquistato in super offerta a meno di 250 euro.

Samsung Galaxy A53 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A53 5G: scheda tecnica

Il display del Samsung Galaxy A53 5G è un Super AMOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+(1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dal colosso della tecnologia è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano per questa offerta 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda MicroSD.

Quattro le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), un sensore per la profondità da 5 MP (ƒ/2.4) e un sensore per gli scatti macro da 5 MP (ƒ/2.2). La selfiecamera è da 32 MP (ƒ/2.2).

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C 2.0 e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25W. Infine, il sistema operativo è Android 14 interfaccia utente proprietaria One UI 6.0.

Samsung Galaxy A53 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone di fascia media e, anche se non è tra i modelli più recenti dell’azienda sudcoreana, è comunque un ottimo smartphone da utilizzare per la vita di tutti i giorni senza grossi problemi.

Tra i punti a favore di questo prodotto c’è sicuramente l’ottimo display che, come sempre, sui device a marchio Samsung riesce a fare la differenza. Un buon comparto fotografico che, alle giuste condizioni, può regalare scatti interessanti. E una grande autonomia¸che consente di arrivare tranquillamente a fine giornata, dimenticandosi della presa di corrente.

Il prezzo, tramite rivenditori di terze parti, è di 262,50 euro, tuttavia con gli ottimi sconti di Amazon si può portare a casa questo device a 233,95 euro (-11%, -28,55 euro), un’offerta interessante che rende questo smartphone decisamente accessibile.

