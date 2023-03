Samsung Galaxy A54 5G, ecco le specifiche ufficiali

A meno di 24 ore dal lancio ufficiale, che a meno di sorprese avverrà domani 15 marzo, è stata pubblicata la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy A54 5G. Le specifiche tecniche sono state online per alcune ore sul sito del rivenditore tedesco di elettronica MediaMarkt e poi rimosse. Ma il tempo è stato sufficiente a far intendere che genere di dispositivo è stato progettato da Samsung. Infatti, il nuovo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano è un gioiellino che è destinato a vendere parecchio.

Ciò che emerso, infatti, conferma le aspettative: il Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo telefono di fascia media per navigare su Internet, vedere serie TV, scattare ottime foto, girare video e persino giocare un po’ a dettagli medi. Un telefono, tra l’altro con una capiente batteria che dovrebbe limitare parecchio le necessità di ricarica durante la giornata media.

Samsung Galaxy A54 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A54 5G ha a bordo il nuovo processore Samsung Exynos 1380 abbinato a due tagli di memoria, 6/128 GB e 8/256 GB. Lo storage è espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Il display è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, misura 6,4 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Il comparto fotografico saprà accontentare chi vuole andare oltre il punta e scatta, infatti ha un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP. Nel notch a goccia anteriore è stata incastonata la fotocamera per selfie e videochiamate da 32 MP.

Le connessioni sono le ultime disponibili: oltre al 5G c’è il WiFi6 e Bluetooth 5.3 così come non manca l’NFC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è quella standard di Samsung cioè da 25W. Chiude la scheda tecnica, la certificazione IP67 che assicura la resistenza del dispositivo a polvere e acqua, persino in caso di una breve immersione.

Samsung Galaxy A54 5G: prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy A54 5G sarà disponibile da domani 15 marzo, giorno della presentazione ufficiale durante la quale saranno resi noti anche i prezzi. Ma dall’anteprima pubblicata dal sito tedesco sappiamo che il Samsung Galaxy A54 5G versione 8/128 GB costerà 499 euro. Un prezzo in linea con la filosofia Samsung, per cui la qualità si paga.