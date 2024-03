Samsung Galaxy A54 5G: prezzo a picco con le offerte di primavera

Oggi non è facile comprare un telefono di fascia media, perché i prezzi sono alle stelle e bisogna attendere l'offerta giusta, come questa su Samsung Galaxy A54 5G

Fonte foto: Samsung

Se un tempo bastavano 300 euro per comprare un ottimo smartphone di fascia media, oggi ne servono in media almeno 500: i prezzi sono alle stelle e non sono più scesi dalla pandemia, costringendo gli acquirenti a fare uno sforzo economico in più, o a scegliere un modello di qualità e caratteristiche inferiori.

La terza opzione è quella di puntare un modello e aspettare che vada in sconto, scendendo al prezzo che riteniamo accettabile. La festa delle offerte di primavera Amazon è l’occasione d’oro proprio per mettere in atto questa strategia e il maxisconto su Samsung Galaxy A54 5G lo dimostra pienamente: non è mai costato così poco.

Samsung Galaxy A54 5G – Display 6,4 pollici – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy A54 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A54 5G è lo smartphone di riferimento di Samsung per la fascia media del mercato 2023: è stato infatti presentato esattamente un anno fa, anche se non è arrivato immediatamente in Italia.

La sua scheda tecnica è all’insegna dell’equilibrio e gira intorno al processore Exynos 1380, prodotto a 5 nanometri, e a varie combinazioni di RAM e spazio di archiviazione. Il modello in offerta su Amazon ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage, più che sufficienti per far girare tutte le app più diffuse.

Sopra la media, come da tradizione Samsung, lo schermo: è un Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e una luminosità massima in HDR10+ pari a 1.000 nit. Il display è protetto da un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Altro punto forte tipico dei Samsung è il comparto fotografico. Su Galaxy A54 5G ci sono tre sensori posteriori: il principale è da 50 MP, con autofocus veloce e stabilizzatore ottico (OIS), il grandangolare è da 12 MP e ha un angolo molto spinto (123 gradi), il sensore per le foto macro è da 5 MP. C’è poi la fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate, da ben 32 MP e con obiettivo grandangolare.

Su Samsung Galaxy A54, oltre al 5G, sono disponibili altre tecnologie di connessione molto recenti: WiFi 6, Bluetooth 5.3 e il chip NFC per i pagamenti contactless.

Come da tradizione per la gamma Galaxy A, la batteria è molto capiente: 5.000 mAh. Come da tradizione Samsung, la ricarica non è molto veloce: la potenza massima si ferma a 25 watt. E’ una scelta tecnica di Samsung, fatta per aumentare la vita della batteria non stressandola troppo in fase di ricarica.

Samsung Galaxy A54 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A54 5G è senza alcun dubbio uno smartphone di fascia media, ma come tutti i Samsung costa più dei concorrenti. Si pagano gli ottimi materiali, si paga l’assistenza post vendita e si pagano gli aggiornamenti garantiti per diversi anni. Si paga, insomma, la differenza che fa l’affidarsi al primo produttore al mondo di smartphone.

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy A54 5G in versione 8/128 GB, infatti, è di 499 euro, cioè quei cinquecento euro di cui parlavamo prima. Ben venga l’offerta di primavera in corso su Amazon, fatta da un venditore terzo, che fa crollare il prezzo di Samsung Galaxy A54 5G a 292,70 euro (-41%, -206 euro).

A questo prezzo Samsung Galaxy A54 5G è davvero un best buy, il migliore della fascia media.

