Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sta per arrivare: lo smartphone sarà in vendita da maggio ma sarà distribuito solo in alcuni mercati

Il Samsung Galaxy S25 Edge, già anticipato a inizio 2025 dalla casa coreana, è molto vicino al debutto. Si tratta del quarto componente della gamma S25. Lo smartphone avrà specifiche molto simili a quelle del Galaxy S25 Plus ma con uno spessore ridotto (e una batteria con capacità inferiore). Come già ampiamente descritto nelle ultime settimane, sarà proprio lo spessore, inferiore ai 6 mm, il “punto di forza” dello smartphone. Il nuovo modello di Samsung è vicino al debutto ma il suo lancio sarà limitato solo ad alcuni mercati, almeno stando alle indiscrezioni emerse da un report dell’insider Ice Universe.

Il Galaxy S25 Edge sta arrivando

Inizialmente previsto per il mese di aprile, l’uscita del nuovo smartphone super sottile di Samsung è stata rimandata per motivi non meglio specificati. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore, il dispositivo sarà disponibile sul mercato nel corso del prossimo mese di maggio. Bisognerà attendere poche settimane, quindi, per scoprire le caratteristiche complete, le prestazioni e l’autonomia del nuovo Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge, disponibilità limitata

Samsung prevede un lancio limitato per il suo Samsung Galaxy S25 Edge. Lo smartphone, infatti, sarà disponibile solo in un paio di mercati. Inizialmente, le vendite dovrebbero partire soltanto in Corea del Sud e in Cina (ipotizziamo con un numero limitato di unità). In una fase successiva, probabilmente nel corso del secondo semestre dell’anno, Samsung potrebbe estendere la distribuzione del suo nuovo S25 Edge, includendo anche altri mercati globali. Al momento, in ogni caso, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia del nuovo smartphone con spessore ridotto.

Come sarà il nuovo Galaxy S25 Edge

Le specifiche del Galaxy S25 Edge sono oramai note. Lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e potrà sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso chip proposto anche dai top di gamma Galaxy S25. Ci saranno, inoltre, 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage oltre a una batteria da 3.900 mAh (quindi 1.000 mAh in meno rispetto a S25+).

Lo smartphone avrà una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Confermata la presenza della certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 15 con One UI e tutte le funzioni Galaxy AI. Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di circa 1.200 euro (quindi simile a quello del Galaxy S25 Plus). Ne sapremo di più nelle prossime settimane.