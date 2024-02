Samsung, il PC portatile è più conveniente che mai: offerta irrinunciabile

Fonte foto: Samsung

Se credete che Samsung sia capace di realizzare "solamente" ottimi smartphone e smart TV, non potreste essere più in errore. Come dimostra il Galaxy Book3 Pro 360, anche nel settore dei computer portatili la casa sudcoreana può dire la propria.

Un computer portatile, quello del produttore sudcoreano, pensato appositamente per chi ama lavorare in mobilità, senza vincoli di spazi o connettività. Il Samsung Galaxy Book3 Pro assicura infatti potenza di calcolo sufficiente per eseguire anche gli applicativi più esigenti e un’autonomia che va ben al di là della singola giornata. Potrai così lavorare ovunque ti troverai senza grosse preoccupazioni. Il tutto a un prezzo eccezionale, grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon: acquistandolo adesso risparmierai centinaia di euro sul listino. E potrai pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Samsung, il laptop a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un computer versatile e completo disponibile su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza. Merito dello sconto del 33% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo adesso, il Samsung Galaxy Book3 Pro 360 costa 1.551,00 euro contro i 2.299,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: oltre 700 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore

Chi è iscritto ad Amazon Prime e ha aggiunto una carta di credito o debito potrà poi optare per il pagamento a rate a tasso 0. Sarà sufficiente scegliere questa opzione di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello o in fase di check-out e proseguire poi con l’acquisto. In questo modo, il Galaxy Book3 Pro 360 ti costa 310,20 euro al mese per cinque mesi, senza che venga richiesto il pagamento di interessi o spese di istruttoria.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Uno spettacolo per gli occhi (e le orecchie). Uno dei punti di forza del Galaxy Book3 Pro 360 – se non il principale – è il display da 16 pollici. Un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 2880×1800 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz che ti consente di visualizzare contenuti con colori vivaci e dettagli definiti.

All’interno del robusto guscio in alluminio trova invece spazio il processore Intel Core i7 di 13esima generazione. Un processore estremamente potente, che non avrà difficoltà a "macinare" dati ed eseguire anche gli applicativi più pesanti. Potrete così lavorare a progetti di qualunque genere: programmazione, analisi dati, editing fotografico e montaggio video. A supporto troviamo 16 GB di RAM e un disco SSD da 512 GB.

Sul fronte della connettività e della portabilità, poi, il Galaxy Book3 Pro 360 ha davvero ben pochi rivali in circolazione. Pesa meno di 2 chilogrammi e, grazie ai vari chip Wi-Fi e Bluetooth, permette di connettersi alla Rete (o altri dispositivi nelle vicinanze) e scambiare dati ad altissima velocità.

Dulcis in fundo, l’autonomia. La batteria da 76 Watt/ora permette di lavorare per ore e ore senza che sia necessario collegare il laptop a una presa di corrente. E grazie all’esclusiva tecnologia di ricarica veloce, sarà sufficiente ricaricarlo per una manciata di minuti per avere ore di utilizzo supplementari.

