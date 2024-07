Fonte foto: Samsung

Nei giorni scorsi, Samsung si è trovata "nell’occhio del ciclone" per un problema con i suoi nuovi auricolari Galaxy Buds 3 Pro. Dopo la presentazione, avvenuta lo scorso 10 luglio all’evento Unpacked 2024 di Parigi, l’azienda ha iniziato a commercializzare i nuovi competitor degli AirPods di Apple in Corea del Sud.

Nonostante il design elegante e specifiche da top di gamma (come la cancellazione attiva del rumore), molti utenti hanno sin da subito lamentato la scarsa qualità del prodotto acquistato. A causa di ciò, Samsung ha deciso di bloccare il lancio a livello globale e rimandare il tutto alla fine di agosto.

Galaxy Buds 3 Pro: le cause del problema

Innanzitutto, è bene chiarire, che i problemi relativi al controllo qualità, ad oggi, riguarda soltanto la versione bianca degli auricolari. Il tutto è iniziato con i cuscinetti che si strappavano facilmente quando venivano rimossi. Per ovviare a ciò, l’azienda ha pubblicato sul proprio sito un vero e proprio tutorial per mostrare agli utenti la corretta rimozione dei cuscinetti in silicone. Tuttavia, questa è stata soltanto la punta dell’iceberg.

Nelle ore successive, infatti, sul web sono apparse diverse segnalazioni relative ad altri problemi di qualità riscontrati con i Galaxy Buds 3 Pro, riguardanti soprattutto l’estetica del prodotto. In molti hanno segnalato infatti macchie blu e graffi sulla custodia, cerniere allentate, strisce LED sul dorso degli auricolari irregolari, parti in plastica non combacianti oppure alloggiamento non perfetto degli auricolari all’interno della custodia. In altri casi, sono stati notati residui di materiali di fabbricazione negli imballaggi.

A seguito di ciò, l’azienda ha deciso di bloccare il lancio delle cuffie in tutto il mondo. Alcuni clienti che avevano acquistato gli auricolari hanno dichiarato sui propri account social che l’ordine è stato ritirato, anche se in fase di consegna. Altri hanno invece segnalato un annullamento inaspettato dell’ordine. Samsung si è scusata con i propri clienti, ricordando che questo problema verrà risolto al più presto.

Galaxy Buds 3 Pro: quando arrivano in Italia

Ad oggi, sul sito di Samsung, su Amazon o su altri siti di e-commerce è ancora possibile acquistare in preordine entrambe le versioni dei Galaxy Buds 3 Pro al prezzo di 249 euro. In Italia, la data di lancio ufficiale è il 23 agosto sull’e-shop di Samsung e il 30 agosto su Amazon.

Tuttavia, si tratta ancora di un’incognita, poiché non è chiaro se l’azienda riuscirà a risolvere tutti i problemi entro un mese. Naturalmente, se dovessero presentarsi nuovamente problemi di qualità, Samsung assicura che sarà possibile richiedere una sostituzione gratuita dell’articolo oppure ottenere il rimborso completo.

